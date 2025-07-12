«Пятерочки» есть не только в России: но в Египте привычных товаров не найдете, зато сфинксы есть

В Хургаде среди лавок с сувенирами, пляжными мячами и парфюмом вдруг попадается знакомая вывеска — «Пятёрочка». Шрифт как в России, логотип один в один. Возникает иллюзия, что вот она, родная еда и привычные продукты.

Но внутри вместо хлеба, колбасы или любимой ряженки — набор туристических товаров: арабские платки, маски для дайвинга, подделки под бренды, восточные духи, косметика на верблюжьем молоке и сувенирные сфинксы.

Ощущение узнавания быстро рассеивается — в магазине нет ничего общего с российской сетью. Ни хлеба, ни сыра в шоколаде, ни тем более бородинского. Лишь дежурная фраза продавца на русском и товарный набор, заточенный под туристов. И даже обещание, что «всё есть», оказывается просто заманухой.

Такие магазины с громкими названиями в Египте не редкость. На улицах можно встретить «Zara», «Auchan» и даже «IKEA», но это не филиалы, а просто попытка привлечь покупателей узнаваемыми логотипами.

Внутри, как правило, — одни и те же вещи: текстиль, духи, пляжные товары, копии брендов. Иногда даже шрифт подделан до мельчайших деталей, но от родного там только надпись на фасаде.

Для тех, кто надеялся на кусочек России за границей, это может стать разочарованием. Но бывалые туристы уже знают: в Египте вывеска — не гарантия содержания.