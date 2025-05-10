«Раньше был общественный туалет»: экскурсовод — о модном ресторане на Невском

Иногда во время экскурсий по Петербургу Людмила Разбегаева проводит своих гостей мимо одного из уютных ресторанов на Невском проспекте — и не может сдержать улыбку. «А вы знаете, что здесь раньше был общественный туалет?» — говорит она и наблюдает за реакцией.

«Я жила в Ленинграде с рождения и хорошо помню: после майской или ноябрьской демонстрации вся толпа, проходя по Дворцовой площади, сворачивала именно сюда — в туалет», — рассказывает Людмила в беседе с «Городовым».

Сейчас в этом месте — популярное кафе с интерьером в духе петербургской классики. Но те, кто помнит, что было тут раньше, находиться внутри и получать удовольствие от еды не могут. Местные и особенно экскурсоводы испытывают лёгкое замешательство.

Речь про общепит по адресу Невский 20. Ранее на цокольном этаже здесь распологалась уборная.

Таких историй в Петербурге немало. В районе Спаса на Крови и Михайловского сада тоже есть заведения, которые некогда были общественными туалетами.

«Туристы в восторге от архитектуры, фотографируют, а потом удивляются, когда узнают историю», — смеётся экскурсовод.

Хочешь ещё одну историю — например, про мужчину, кормящего голубей на Фонтанке?