Городовой / Общество / «Раньше был общественный туалет»: экскурсовод — о модном ресторане на Невском
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Раньше был общественный туалет»: экскурсовод — о модном ресторане на Невском

Опубликовано: 10 мая 2025 13:32
ресторан в Петербурге
«Раньше был общественный туалет»: экскурсовод — о модном ресторане на Невском
Фото: Городовой.ру

Знающие люди обходят место стороной.

Иногда во время экскурсий по Петербургу Людмила Разбегаева проводит своих гостей мимо одного из уютных ресторанов на Невском проспекте — и не может сдержать улыбку. «А вы знаете, что здесь раньше был общественный туалет?» — говорит она и наблюдает за реакцией.

«Я жила в Ленинграде с рождения и хорошо помню: после майской или ноябрьской демонстрации вся толпа, проходя по Дворцовой площади, сворачивала именно сюда — в туалет», — рассказывает Людмила в беседе с «Городовым».

Сейчас в этом месте — популярное кафе с интерьером в духе петербургской классики. Но те, кто помнит, что было тут раньше, находиться внутри и получать удовольствие от еды не могут. Местные и особенно экскурсоводы испытывают лёгкое замешательство.

Речь про общепит по адресу Невский 20. Ранее на цокольном этаже здесь распологалась уборная.

Таких историй в Петербурге немало. В районе Спаса на Крови и Михайловского сада тоже есть заведения, которые некогда были общественными туалетами.

«Туристы в восторге от архитектуры, фотографируют, а потом удивляются, когда узнают историю», — смеётся экскурсовод.

Хочешь ещё одну историю — например, про мужчину, кормящего голубей на Фонтанке?

Новости по теме
Сколько брать денег в Турцию: экскурсии, кафе и сувениры — реальные траты туристов Сколько брать денег в Турцию: экскурсии, кафе и сувениры — реальные траты туристов 13 июня 2024 10:30
«Туалетов не нашли»: на что жалуются туристы после отдыха на Ладожском озере «Туалетов не нашли»: на что жалуются туристы после отдыха на Ладожском озере 31 мая 2025 15:31
От панка до незрячего гида: истории тех, кто меняет представление об экскурсиях в Петербурге От панка до незрячего гида: истории тех, кто меняет представление об экскурсиях в Петербурге 30 мая 2025 15:01
Роды в туалете: петербургская история, которой могло не быть Роды в туалете: петербургская история, которой могло не быть 30 мая 2025 13:01
«Требую ее увольнения»: на что жалуются туристы во время экскурсий по Спасу на Крови «Требую ее увольнения»: на что жалуются туристы во время экскурсий по Спасу на Крови 27 мая 2025 18:33
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 13
🙏 3
😹 7
🙀 10
😿 9
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».