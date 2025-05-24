С газовым фонарем, маскаронами и 3D-полом: самая необычная парадная Петербурга

Такие сами по себе являются достопримечательностями.

Недалеко от знаменитого петербургского перекрёстка «Пять углов» есть место, которое даже в городе с таким количеством архитектурных чудес способно удивить.

Доходный дом №26 на Загородном проспекте, построенный в 1882 году для купца Александра Дехтеринского, скрывает за своей парадной дверью настоящую капсулу времени — от газового фонаря до механического звонка и мозаичного пола с 3D-эффектом.

С купеческим размахом — и напоказ

Дехтеринский разбогател на продаже инструментов в Апраксином дворе и вложил средства в строительство дома, который стал бы источником дохода для его большой семьи — у него было шесть дочерей.

Архитектор Гольм придал зданию черты эклектики и украсил фасад символами торговли, а парадной — поистине музейное убранство. Монограмма «D» в венке встречает гостей у входа, словно напоминая, кто тут главный.

Пол, на который хочется смотреть

Особую гордость представляет мозаичный пол в вестибюле. Даже под грязным ковриком видны фрагменты сложного рисунка с оптическим эффектом объёма. Такое оформление, особенно в жилом доме, — редкость даже для Петербурга.

Маскароны, фавны и светильники-раковины

Внутри парадной встречают маскароны в кокошниках — возможно, богини Геры, спрятанные в проводах, и мифические существа, охраняющие ниши. Лестничные пролёты украшены тонкой ковкой с растительным узором.

Изюминка — светильники в виде раковин, похожие на жемчужницы, и сохранившиеся до наших дней газовые фонари. На одной из дверей — старинный механический звонок: надпись гласит «Прошу повернуть», и это действительно работает, если механизм не заржавел.

Снималось в кино

Настолько выразительный интерьер не мог не попасть в объектив кинокамеры. Здесь снимались сцены фильмов «Счастливые дни» Алексея Балабанова и «Три женщины Достоевского». В первом случае режиссёр даже соединяет две парадные в одну — герой выходит уже совсем в другом доме, на Кузнечном переулке.

И немного грусти

После революции в доме, как и во многих других петербургских особняках, появились коммуналки. Аристократическая парадная пережила десятилетия забвения. И всё же, несмотря на потрёпанность и утраты, она до сих пор рассказывает свою историю — о вкусе, деньгах, купеческой гордости и о том, что красота способна пережить века. Точный адрес дома: Загородный проспект, 26.