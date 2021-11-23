Саша Дони резко ответила хейтерам, обсуждающим ее внешность: «Я топчу ваши души»

Несмотря на впечатляющую внешность, еще недавно Саша Дони была никому не известной украинской моделью. Слава пришла к девушке несколько месяцев назад, когда по фотографиям, опубликованным в Инстаграме, поклонники Тимати смогли вычислить личность его новой возлюбленной.

Фанаты Тимати придирчиво отнеслись к очередной избраннице. Каждая публикация Дони подвергается жесткой критике. Хейтеры обвиняют Сашу в копировании стиля бывших возлюбленных рэпера, осуждают ее внешность и называют модель эскортницей.

Устав от бесконечных нападок, девушка недавно решила ответить недоброжелателям. Модель опубликовала сторис, где написала, что критики, выискивая в ней изъяны, отдают ей все самое лучшее, в том числе свое внимание и время. «А я молча топчу ваши души», — написала Саша.