«Я лучше на работе поживу»: как рекордная аренда жилья в Петербурге меняет жизни горожан

Стоимость долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге достигла рекордных значений.
По данным на 2 октября 2025 года, аренда однокомнатной квартиры теперь обходится в 48 тысяч рублей в месяц.
Как пишет "ДП", двухкомнатная квартира стоит около 70 тысяч, а трехкомнатная — уже 96 тысяч рублей.
«Я лучше на работе поживу»: петербуржцы о немыслимых ценах
Горожане активно обсуждают новые реалии на информационных площадках.
«48 тысяч? Я лучше на работе поживу, там все условия есть», — комментирует один из пользователей.
Другие делятся своим опытом: кто-то укладывается в 30 тысяч, но большинство платит «от 50 до 70 тысяч рублей, а часть — выше 70 тысяч».
Многие сетуют, что такие цены «затронули практически все районы города».
«Лечиться надо им»: шок от цен в Мурино и Лахта-парке
Пользователи сравнивают цены в разных районах, и результаты вызывают недоумение:
«В Мурино просят за однушку 45к, вхахахах. Лечиться надо им».
Ощущение нереальности цен усиливается, когда речь заходит о престижных районах:
«Это скорее всего опросили жителей Лахта парка», — предполагает один из комментаторов, намекая на возможное завышение статистики.
«В Лахта-парк аренда студии 120 т.р. /мес», — добавляют другие, подтверждая элитность цен там.
«Зумеры живут с родителями»: причины роста спроса
Хотя конкретные причины резкого подорожания аренды не называются, эксперты ранее связывали подобные тенденции с общим ростом спроса.
Миграция населения и высокая загруженность рынка недвижимости — вероятные факторы.
«А потом удивляются, почему зумеры с родителями живут и в 20 и в 25», — отмечает один из комментаторов, указывая на демографические последствия.
Ипотека или аренда: дилемма для горожан
Столкнувшись с такими ценами, многие задаются вопросом:
«Я сток не зарабатываю, как люди живут?»
Некоторые приходят к выводу, что аренда становится невыгодной:
«Не будет никто за 48к снимать 1к кв. За эти деньги проще сразу ипотеку брать, тоже не выгодно, но в свое жилье вкладываешь».
Этот рост цен ставит перед петербуржцами сложный выбор между дорогой арендой и финансовой нагрузкой ипотеки.