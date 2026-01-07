Убийство в Тельмана: под подозрением — школьник

Пятого января в поселке Тельмана был убит местный житель, который, как рассказывают местные, часто занимался с подростками и выступал судьёй на любительских футбольных играх.

Как стало известно 78.ru, погибший имел особенности в развитии. Многие подростки хорошо знали его, поскольку он много времени проводил с молодёжью на спортивных площадках.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили предполагаемого виновного в преступлении в одной из квартир на улице Анисимова.

Как сообщили в управлении внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области сообщил, начата проверка, собранные материалы переданы следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером перед трагедией вблизи торгового центра на Тельмана между погибшим и неизвестным произошла ссора. Во время разговора мужчина получил удар по голове, после чего упал, сильно ударился и скончался на месте.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».