Сколько церквей в Санкт-Петербурге?

Точное количество церквей в Санкт-Петербурге сложно определить однозначно, так как данные могут варьироваться в зависимости от критериев учёта (действующие, строящиеся, исторические, разных конфессий и т. д.). Однако по официальной информации на 2026 год в городе насчитывается более 200 православных храмов, а также значительное число культовых сооружений других религий.
Православные храмы
По данным сайта «Глобус Санкт-Петербургской митрополии», в городе и его окрестностях расположено 1169 храмов, включая соборы, монастыри и подворья. Среди них — известные достопримечательности:
- Казанский кафедральный собор (Казанская площадь, 2) — один из крупнейших соборов города, образец классицизма.
- Спас-на-Крови (набережная канала Грибоедова, 2Б) — уникальный храм с мозаичными интерьерами, построенный на месте убийства Александра II.
- Николо-Богоявленский морской собор (Никольская площадь, 1) — духовный центр морского флота, с богатым внутренним убранством.
Многие храмы являются объектами культурного наследия федерального значения, например, Исаакиевский собор, Смольный собор, Петропавловский собор.
Храмы других конфессий
В Санкт-Петербурге представлены и другие религиозные общины:
- Католические храмы: базилика Святой Екатерины (Невский проспект, 32–34), церковь Лурдской Богоматери (Ковенский переулок, 7), собор Успения Пресвятой Девы Марии (1-я Красноармейская улица, 11).
- Протестантские церкви: кафедральный собор Святой Марии (Большая Конюшенная улица, 8А), лютеранская церковь святой Екатерины (Большой проспект Васильевского острова, 1А), церковь евангельских христиан-баптистов (Большая Озёрная улица, 27).
- Другие конфессии: армянские, мусульманские, буддийские и иудейские храмы.
Динамика и особенности
До Октябрьской революции в Санкт-Петербурге насчитывалось около 500 освящённых храмов, включая домовые церкви. Многие из них были разрушены в советское время. В последние десятилетия наблюдается активное строительство новых храмов, особенно в развивающихся районах города.