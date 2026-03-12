Сколько церквей в Санкт-Петербурге?
Сколько церквей в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 12 марта 2026 11:10
 Проверено редакцией
собор
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Санкт-Петербурге насчитывается более 200 православных храмов, а также значительное число культовых сооружений других религий. 

Точное количество церквей в Санкт-Петербурге сложно определить однозначно, так как данные могут варьироваться в зависимости от критериев учёта (действующие, строящиеся, исторические, разных конфессий и т. д.). Однако по официальной информации на 2026 год в городе насчитывается более 200 православных храмов, а также значительное число культовых сооружений других религий.

Православные храмы

По данным сайта «Глобус Санкт-Петербургской митрополии», в городе и его окрестностях расположено 1169 храмов, включая соборы, монастыри и подворья. Среди них — известные достопримечательности:

  • Казанский кафедральный собор (Казанская площадь, 2) — один из крупнейших соборов города, образец классицизма.
  • Спас-на-Крови (набережная канала Грибоедова, 2Б) — уникальный храм с мозаичными интерьерами, построенный на месте убийства Александра II.
  • Николо-Богоявленский морской собор (Никольская площадь, 1) — духовный центр морского флота, с богатым внутренним убранством.

Многие храмы являются объектами культурного наследия федерального значения, например, Исаакиевский собор, Смольный собор, Петропавловский собор.

Храмы других конфессий

В Санкт-Петербурге представлены и другие религиозные общины:

  • Католические храмы: базилика Святой Екатерины (Невский проспект, 32–34), церковь Лурдской Богоматери (Ковенский переулок, 7), собор Успения Пресвятой Девы Марии (1-я Красноармейская улица, 11).
  • Протестантские церкви: кафедральный собор Святой Марии (Большая Конюшенная улица, 8А), лютеранская церковь святой Екатерины (Большой проспект Васильевского острова, 1А), церковь евангельских христиан-баптистов (Большая Озёрная улица, 27).
  • Другие конфессии: армянские, мусульманские, буддийские и иудейские храмы.

Динамика и особенности

До Октябрьской революции в Санкт-Петербурге насчитывалось около 500 освящённых храмов, включая домовые церкви. Многие из них были разрушены в советское время. В последние десятилетия наблюдается активное строительство новых храмов, особенно в развивающихся районах города.

Автор:
Пономарева Дарина
