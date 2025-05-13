Туристка посетила китайский аналог «Пятерочки»: что есть в ассортименте, сколько стоит

Женщина недавно побывала в обычном китайском супермаркете и подробно рассказала, что и по каким ценам там можно купить. Всё — из первых уст и без прикрас.

Сразу оговоримся, что цены указаны в юанях. На момент написания заметки курс 1 юаня колебался от 11,50 до 12 рублей.

Фрукты и ягоды — ярко, экзотично, недёшево

Цены на фрукты в Китае, как выяснилось, в среднем выше, чем в России. Черешня — 45 юаней за полкило, виноград — около 20, а личи — 26. Яблоки от 5,99 до 11 юаней, бананы и ананасы — по 5,99, а вот очищенный ананас обойдётся уже в 11–15. Клубника — около 15 юаней за килограмм. Сезон только начинается, ягоды крупные и ароматные.

Овощи попроще, но не всегда дешевле

Огурцы — 3 штуки за 2,50, капуста от 1,2 юаня, картошка и помидоры — от 1 до 5. Черри дороже — от 11 юаней. Цены — за полкило.

Рыба и мясо: море, речка и куриные лапки за 20 юаней

Ассортимент в рыбном отделе небольшой, но интересный. Живые креветки — 29,90, речная рыба от 5, морская — до 25 юаней. Трепанги — до 1000 юаней за кило (!).

Говядина — дорогая, по 50–60 юаней, свинина — от 12, куриная печёнка — по 2,99, бёдра — по 6. Куриные лапки — «деликатес» за 20.

Молочка и яйца — со спецификой

Кефира и творога нет. Молоко — часто сладкое, с добавками. Пакетики молока (4 литра) — 56 юаней. Йогурты — от 3,5 до 20 за 180–200 г. Сыры дорогие и невкусные, сливочное масло — отличное, но часто солёное.

Яйца — на вес, от 4,99 до 15 за 10–18 штук. Есть и утиные, и перепелиные, и варёные, и солёные, и даже тухлые.

Полки с колбасой, крупами и мороженым

Колбасы бывают соевые, дешёвые, или мясные, но сладкие (!). Мороженое — от 1 юаня за «молочное» без молока до 20 юаней за импортное. Быстролапша — от 5, выбор огромный. Главная крупа — рис. Консервации мало, но найти можно — сгущёнка, огурцы, тушёнка в наличии.

Сладкое — рай для фанатов экспериментального вкуса

Шоколад с самыми странными начинками, много вафель, орео, чоко-пай и вагоны российской продукции — уважают. Газировка повсюду, слаще российской, но стоит копейки.

Что купила сама автор

Дорогой, но вкусный изюм, йогурт с облепихой и крупную клубнику. Мороженое отложила — решила, что вкуснее будет съесть его в кафе.