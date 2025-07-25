Дом Бенуа на Каменноостровском в Санкт-Петербурге: история знаменитой архитектурной семьи и их дома с необычной архитектурой

Санкт-Петербург хранит множество историй, вписанных в его архитектурный облик. Одна из них — это история знаменитой семьи Бенуа, чьи таланты проявились в разных областях искусства и науки.

Прежде чем говорить о доме, стоит упомянуть о семье Бенуа.

Это была удивительная династия, которая на протяжении нескольких поколений внесла огромный вклад в русскую культуру и искусство.

Среди ее представителей были художники, архитекторы, искусствоведы, историки, декораторы. Одним из самых ярких и продуктивных членов семьи в области архитектуры был Леонтий Николаевич Бенуа (также известный как Леон Бенуа).

Он был не только талантливым архитектором, но и выдающимся преподавателем, ректором Императорской Академии Художеств.

Его проекты отличались изяществом и профессионализмом.

Рождение дома-шедевра на Каменноостровском

В начале XX века, когда стиль модерн достигал своего расцвета в Петербурге, возникла идея строительства большого доходного дома на Каменноостровском проспекте.

Участок на пересечении Каменноостровского проспекта, Большой дворянской улицы (ныне улица Куйбышева) и Кронверкского проспекта был выбран для создания масштабного жилого комплекса.

Проект этого дома был поручен именно Леону Бенуа.

Строительство велось в несколько этапов, с 1910 по 1914 годы. Результатом стал гигантский по тем временам доходный дом, занимающий целый квартал и имеющий сложное строение с несколькими внутренними дворами.

Это был один из самых больших и благоустроенных жилых комплексов дореволюционного Петербурга, предназначенный для обеспеченных жильцов.

Необычная архитектура: сочетание стилей и детали

Архитектура Дома Бенуа — это яркий пример переходного периода от модерна к неоклассике, характерного для творчества Леона Бенуа. Здание сочетает:

Монументальность и строгость, свойственные неоклассике;

Изящество линий и разнообразие деталей, унаследованные от модерна.

Фасады облицованы светлой штукатуркой и украшены элементами, отсылающими к классическим образцам: колоннами, пилястрами, фронтонами.

В то же время, присутствуют типичные для модерна эркеры, балконы разнообразных форм и выразительные скульптурные детали.

Угловая часть дома, выходящая на площадь, оформлена особенно торжественно, подчеркивая ее доминирующее положение.

Необычность архитектуры дома Бенуа заключается не только в смешении стилей, но и в его масштабности и сложной внутренней структуре.

Создание такого большого комплекса с продуманной планировкой квартир, парадными и черными лестницами, системами инженерного оборудования было серьезной инженерной и архитектурной задачей.

Каждая парадная (подъезд) имела свой уникальный облик.

Жизнь дома до и после революции

В первые годы своего существования Дом Бенуа был элитным жильем. Квартиры здесь были просторными, с высокими потолками, большими окнами и всеми современными удобствами.

Среди жильцов были представители творческой интеллигенции, научные работники, служащие, купцы. Сам Леон Бенуа также жил в одной из квартир этого дома.

После Революции 1917 года, как и многие другие крупные доходные дома, дом Бенуа подвергся «уплотнению». Просторные квартиры были переделаны под коммунальное жилье, куда заселялись новые жильцы.

Здание, рассчитанное на комфортное проживание небольшого числа семей, стало домом для множества коммуналок, что, конечно, сказалось на его состоянии.

Однако, несмотря на все перемены, дом сохранил свой величественный облик и оставался важным архитектурным ориентиром.

В советское время в нем продолжали жить известные люди, часто занимавшие лишь комнаты в больших коммунальных квартирах.

Дом сегодня: история и современность

Сегодня дом Бенуа по-прежнему является жилым зданием. Хотя эпоха коммуналок постепенно уходит, многие квартиры остаются разделенными.

Здание требует постоянного внимания и реставрации для сохранения его уникального облика.

Дом Бенуа — это не просто адрес на карте Санкт-Петербурга. Это живой памятник архитектуре начала XX века, свидетельство мастерства Леона Бенуа и часть наследия одной из самых ярких творческих семей России.

Его «необычная архитектура» продолжает привлекать внимание и рассказывать историю о времени, когда Петербург преображался, вбирая в себя новые стили, оставаясь при этом верным своей классической основе.

Дом Бенуа — это важная страница в каменной летописи Северной столицы.