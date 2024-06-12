Как в аэропорту Домодедово потеряли собаку пассажирки: история от жительницы Симферополя

Полет с животными на самолете тот еще стресс, но что делать, если этого избежать невозможно? Моя сестра взяла любимицу по кличке Ева с собой в Москву. Она хотела познакомить пушистика с друзьями и погулять с ней по новому городу. Известно, что в столице много кафе, которые можно посещать с четырехлапыми, а еще есть парки и поляны для выгула. Нагулявшись по городу, родственница купила билеты обратно в Симферополь, но в аэропорту произошло страшное.

Ирина спокойно прошла все ветеринарные досмотры, предъявила документы на себя и пса, показала паспорта и отдала сотрудникам импровизированный вольер. Переноску приняли и скзаали, что собака будет находиться в специальном отсеке для животных.

Полет прошел нормально, но в Симферополе Ира так и не получила назад любимицу Еву. Работники местного аэропорта лишь разводили руками, сказав, что ее питомца на борту не было.

Источник фото: Legion-Media

Сестре пришлось срочно покупать еще один билет, потратив на это огромную сумму денег, но тогда ей было все равно. Она переживала за питомца и вообще не думала о средствах. Вернувшись, ей дали неутешительный ответ.

«Сотрудники Домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет», — написала расстроенная сестра в социальных сетях.

Сестра была в шоке и решила остаться в Моске еще на несколько дней, пока Еву не найдут. Она рыдала и не могла остановиться, боялась, что малышка пострадает. Так прошли еще одни сутки. В диком ожидании и неизвестности.

«На следующий день сотрудники Домодедово по телефону сказали, что ничего не знают о судьбе животного. Поиском собак они не занимаются», — написала возмущенная сестра на своей страничке.

В результате животное начали искать только почти спустя сутки после его пропажи, когда владелица собаки была вынуждена обратиться в полицию. Такого исхода событий она явно не ожидала.

«Собака — живое существо. Это раз. Это наш друг и член семьи, это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты. Опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится», — возмущалась она.

Источник фото: Legion-Media

В итоге ни через день, ни через два собаку так и не нашли. Или даже не искали. Это остается загадкой. Сейчас Ира подала в суд на авиаперевозчика и требует возмещение морального и материального ущерба. Простить им эту выходку она так и не смогла. Как и завести нового питомца.

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Источник фото: Legion-Media