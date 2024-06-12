Как в аэропорту Домодедово потеряли собаку пассажирки: история от жительницы Симферополя

Полет с животными на самолете тот еще стресс, но что делать, если этого избежать невозможно? Моя сестра взяла любимицу по кличке Ева с собой в Москву. Она хотела познакомить пушистика с друзьями и погулять с ней по новому городу. Известно, что в столице много кафе, которые можно посещать с четырехлапыми, а еще есть парки и поляны для выгула. Нагулявшись по городу, родственница купила билеты обратно в Симферополь, но в аэропорту произошло страшное.
Ирина спокойно прошла все ветеринарные досмотры, предъявила документы на себя и пса, показала паспорта и отдала сотрудникам импровизированный вольер. Переноску приняли и скзаали, что собака будет находиться в специальном отсеке для животных.
Полет прошел нормально, но в Симферополе Ира так и не получила назад любимицу Еву. Работники местного аэропорта лишь разводили руками, сказав, что ее питомца на борту не было.
Сестре пришлось срочно покупать еще один билет, потратив на это огромную сумму денег, но тогда ей было все равно. Она переживала за питомца и вообще не думала о средствах. Вернувшись, ей дали неутешительный ответ.
«Сотрудники Домодедово сказали, что собака вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет», — написала расстроенная сестра в социальных сетях.
Сестра была в шоке и решила остаться в Моске еще на несколько дней, пока Еву не найдут. Она рыдала и не могла остановиться, боялась, что малышка пострадает. Так прошли еще одни сутки. В диком ожидании и неизвестности.
«На следующий день сотрудники Домодедово по телефону сказали, что ничего не знают о судьбе животного. Поиском собак они не занимаются», — написала возмущенная сестра на своей страничке.
В результате животное начали искать только почти спустя сутки после его пропажи, когда владелица собаки была вынуждена обратиться в полицию. Такого исхода событий она явно не ожидала.
«Собака — живое существо. Это раз. Это наш друг и член семьи, это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты. Опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится», — возмущалась она.
В итоге ни через день, ни через два собаку так и не нашли. Или даже не искали. Это остается загадкой. Сейчас Ира подала в суд на авиаперевозчика и требует возмещение морального и материального ущерба. Простить им эту выходку она так и не смогла. Как и завести нового питомца.
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Источник фото: Legion-Media