Коробка с сюрпризом: в Анапе появился новый вид мошенничества

Где много туристов с деньгам, там много и людей, желающих на этом поживиться. В Анапе появилось огромное количество мошенников, которые постоянно эволюционируют в своих идеях. Конечно, стандартный обман с жильем, билетами, обвес на рынках все также присутствует, но появилось еще кое-то новенькое.

Что придумали мошенники

На улицах стали все чаще появляться машины, на капотах которых расставлено огромное количество заманчивых коробов всех цветов и размеров. Они красиво упакованы, завязаны бантами и лентами и всячески привлекают внимание любопытных женщин и азартных мужчин. Но для чего эти боксы там стоят?

На самом деле человек, владеющим всем этим добром, предложит вам сыграть в некую слепую лотерею. Вам нужно будет заплатить от тысячи рублей до трех (в зависимости от размера) и выкупить тару, не зная, что находится внутри. Согласитесь, звучит весьма впечатляюще. Многие на это соглашаются.

Источник фото: legion-media

В чем обман

Продавец не говорит людям, что находится внутри, но обещает супер-приз, цена которого точно превышает ту, которую вы отдадите. Там якобы может быть все что угодно. Например, золотые украшения, косметика, полезные предметы для отдыха, надувные матрасы, палатки или одежда.

На деле же, при открытии таинственного бокса турист видит какую-то ерунду типа китайской маски для лица, блокнота с ручкой и дешевого сувенира с изображением местной достопримечательности. Ни о каких трех тысячах речи даже не идет. Максимум это 500 рублей, а то и меньше за все. В плюсе тут только обманщик.

Источник фото: legion-media

Конечно, люди начинают возмущаться, но из-за угла выходит серьезный человек и уверяет вас убраться подобру-поздорову. Сделка завершилась. Вы пошли на нее по своему согласию и желанию, никто вас к этому не принуждал, а следовательно, никакого обмана нет. Доказать обратное не представляется возможным, особенно приезжим, у которых нет в Анапе никаких связей.

Людям остается лишь смириться с потерей денег и собственного достоинства и отправляться восвояси. Конечно, окружающие на тот момент люди уже на такое не купятся, но они разойдутся, а на их месте окажутся новые жертвы. Без наживы хитрые мошенники точно не останутся.

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Источник фото: legion-media