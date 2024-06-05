Проверяйте не только договор: как не угодить на крючок мошенников при аренде жилья в Сочи

Квартиры в Сочи снимают не только люди, приехавшие отдохнуть у моря на недельку, но и те, кто, например, желает пожить на курорте целое лето. Не спешите доверять каждому объявлению и ни в коем случае не ведитесь на низкую цену. Каждый месяц подставные риелторские агентства обогащаются на счет таких россиян на сотни тысяч рублей.

Отели многим не нравятся, так как это дороже, а в апартаментах можно жить всей семьей, готовить самостоятельно завтраки, обеды и ужины, шуметь, танцевать, приводить гостей. Дома и квартиры в Сочи арендуют 70% приезжих и только 30% это сами местные жители. Чаще всего снимают в простонародье однушки или двушки. На порталах с объявлениями такие выставляются за 20 тысяч рублей в сезон, но верить таким цифрам не стоит. Подобными уловками часто пользуются мошенники.

Как обманывают

Самая распространенная схема: вы приходите в агентство, в офис. С вами разговаривает сотрудник и говорит, что у него есть несколько хороших вариантов как раз для вас. Составляется договор с печатью, вы платите 3-5 тысяч за оказанную услугу посредника. Казалось бы, все прозрачно, но не тут-то было. Приезжая в оговоренное место вы вообще можете не найти этого адреса, а номер телефона хозяйки квартиры будет заблокирован. Разбирательства ничего не дадут. В договоре будет четко оговорено, что компания предоставляет только информационные услуги, но аренду жилья не гарантирует. За достоверность данных они тоже не отвечают.

Источник фото: Legion-Media

Также такие мнимые риелторы могут попросить вас внести символическую сумму на банковскую карту за показ квартиры, но никакого жилья вам показано не будет. Это тоже обман, на который ведутся туристы, уставшие с дороги и желающие как можно быстрее отдохнуть.

Помните, что слишком аппетитная цена в сезон на аренду апартаментов в Сочи — это красный флаг. Хитрые риелторы будут настаивать на предоплате без показа жилья, будут сообщать неверные данные с адресами. Звоните хозяйкам сразу же на месте и при агенте. Хотя и тут бывают подставные лица, которые могут взять трубку, уверив, что все в порядке.

Что делать

Лучше заранее погуглите крупные агентства по аренде недвижимости в курортном городке или доверяйте сарафанному радио. Так вы точно будете знать, что не останетесь без денег и на улице. А еще безопаснее снять все-таки номер в отелях с питанием.

Источник фото: Legion-Media

Плюсов такого отдыха тьма. Вам не нужно будет убираться в комнате, еда уже будет готова на шведском столе, все удобства будут в порядке, а в случае поломки устранять все придется не за ваш счет, а за счет гостиницы.

Источник фото: Legion-Media