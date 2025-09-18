Мир Достоевского и уютный курорт: когда лучше ехать в Старую Руссу

Небольшая жемчужина Новгородской области для тех, кто любит живую историю, красивые прогулки и заботу о здоровье.

В Старой Руссе можно ощутить дух настоящей русской провинции и узнать много нового. Этот городок в Новгородской области точно оправдает ожидания каждого путешественника.

Каждый уголок здесь дышит старыми временами, а главными героями местной легенды стали не только рыцари и торговцы, но и великий писатель Федор Михайлович Достоевский.

История и дух города

Старая Русса впервые упомянута в летописях XII века как важное торговое и ремесленное поселение. Благодаря своему удачному расположению, город развивался как центр солеварения и древесной промышленности.

При Петре I и Екатерине II здесь была построена соляная фабрика, давшая рабочие места и процветание.

В XIX веке город стал известен своими минеральными водами и грязевыми курортами — лечиться сюда приезжала аристократия и знающие толк в здоровье петербуржцы, пишет сайт Яндекс. Путешествия.

Однако в годы Второй мировой войны Старая Русса тяжелее всего пострадала от немецкой оккупации. Город был почти полностью разрушен в боях.

Достоевский и литературное наследие

Город особо знаменит тем, что каждое лето в нем жил и творил Федор Достоевский.

Дом-музей писателя — это настоящее путешествие во времени: воссоздана атмосфера XIX века, можно увидеть оригинальные вещи и рукописи.

Также стоит заглянуть в Музей романа «Братья Карамазовы», где сцены из жизни и герои Достоевского оживают благодаря экспозиции с манекенами в костюмах и исторической обстановке.

Рядом расположен дом, связанный с прообразом Грушеньки, одной из героинь романа, пишет novgorod.ru.

Главные достопримечательности Старой Руссы

Воскресенский собор с высокой колокольней. С него открывается шикарный вид на город с высоты 60 метров, туда можно подняться бесплатно пешком по винтовой лестнице.

Соборная площадь с фонтаном и водонапорной башней – исторический центр городской жизни.

Памятник Достоевскому на улице Сварога, символ любви города к своему знаменитому гостю.

Церкви Георгиевская и Святого Великомученика Мины — одна из них сохранила уникальную чудотворную икону и не была закрыта в советское время.

"Музей-усадьба средневекового рушанина", где можно узнать, как жили и работали жители города в старину, вплоть до способов производства соли, пишет КП.

Целебные воды и курорт

Старая Русса — не только город истории, но и популярный курорт с мощными минеральными источниками. Курорт работает с XIX века и до сих пор принимает отдыхающих.

Санатории предлагают процедуры с использованием местных грязей и вод, которые помогают при проблемах с желудком, суставами, кожей и нервной системой. К

Когда и как ехать

Лучшее время для визита — лето, но в сентябре можно поймать более низкие цены. Зимой курорт открыт, но погода здесь нестабильная.

Добраться просто: на машине дорога из Петербурга займет около 3 часов, есть поезда и автобусы. В самом городе лучше гулять пешком, так как все интересные места расположены близко друг к другу.