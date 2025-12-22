Заводская легенда возвращается: во что превратится сердце «Красного треугольника», где до сих пор пахнет кожей и историей

Городские власти изучают возможность привлечения инвестиций для обновления комплекса зданий, известных как «Красный треугольник».

Для восстановления и адаптации этих построек к современным нуждам, по оценкам, потребуется около 45 миллиардов рублей, сообщает «Деловой Петербург».

Особое внимание уделяется сохранению исторического архитектурного облика территории.

Решение о включении «Красного треугольника» в инвестиционные проекты сейчас находится на рассмотрении профильного городского комитета.

Разработку концепции преобразования завода, обещанную инвестором ещё в 2021 году, Смольный пока не получил.

Завершённого плана по восстановлению памятника на данный момент нет.

Некоторые здания, расположенные возле Старо-Петергофского проспекта, сохранились сравнительно хорошо. Однако другие постройки находятся в аварийном состоянии: в них выбиты стекла, обрушены участки кровли.

Эти заброшенные корпуса становятся местом притяжения для подростков и людей, ведущих асоциальный образ жизни.

По словам начальника отдела по связям с общественностью городского комитета по охране памятников Ксении Черепановой, часть сооружений частично используется под офисные или производственные нужды, однако значительное число помещений пустует, что лишь усугубляет процесс разрушения.

В производственном секторе считают необходимым не только сохранить историческую целостность «Красного треугольника», но и найти для него современную функцию.

До появления утверждённой концепции потребуется провести обследование всех построек и составить их подробную опись. Без тщательной подготовки восстановление и дальнейшее развитие территории невозможно.

Эксперты подчёркивают, что реализация таких масштабных задач вряд ли возможна без привлечения частного капитала. Напомним, что в прошлом году комплекс «Красного треугольника» был внесён в список объектов культурного наследия региона.

Город планирует, что после преобразования эта территория сможет стать одной из новых точек интереса для гостей Петербурга.

