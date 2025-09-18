Городовой / Общество / Деньги из принтера: пенсионер из Петербурга попался на покупке поддельными купюрами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Деньги из принтера: пенсионер из Петербурга попался на покупке поддельными купюрами

Опубликовано: 18 сентября 2025 12:03
Фальшивые деньги
Деньги из принтера: пенсионер из Петербурга попался на покупке поддельными купюрами
Global Look Press / Zamir Usmanov

Местные жители отметили, что мужчина явно не расстроился, что его обман раскрыли.

В Санкт-Петербурге пенсионер пытался делать покупки с помощью поддельных денег, напечатанных дома на обычном принтере.

Как это было?

Пенсионер зашел в крупный сетевой магазин на Богатырском проспекте и попытался расплатиться двумя пятитысячными купюрами.

Деньги сразу вызвали подозрение у кассира. Мужчина сознался, что изготовил их дома на струйном принтере, используя обычную бумагу.

Что было дальше?

Против 63-летнего мужчины завели уголовное дело, а чуд избрал меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении, пишет Лента.

На фотографии, где пенсионера фотографируют стражи порядка, он выглядит довольно счастливым. Петербуржцы решили, что он «ни о чем не жалеет».

«Я тоже отметила этот лихой взгляд Д’Артаньяна на пенсии»;

«Единственный честный пенсионер, у которого не было стопятьсот лимонов и их пришлось печатать! Свободу Юрию Деточкину!»

«Больше интересно, почему пенсионер пошел на такое преступление», — отметили петербуржцы.

Ранее в Москве уже судили организованную группу фальшивомонетчиков, перевозивших и распространявших поддельные доллары.

Но случаи самостоятельной печати денег дома встречаются реже.

История пенсионера из Петербурга — это пример того, как тяжелое материальное положение может толкать людей на отчаянные поступки.

Полиция продолжит проверять магазины, где мужчина мог сбывать подделки, пишет Фонтанка.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще