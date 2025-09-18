Деньги из принтера: пенсионер из Петербурга попался на покупке поддельными купюрами

В Санкт-Петербурге пенсионер пытался делать покупки с помощью поддельных денег, напечатанных дома на обычном принтере.
Как это было?
Пенсионер зашел в крупный сетевой магазин на Богатырском проспекте и попытался расплатиться двумя пятитысячными купюрами.
Деньги сразу вызвали подозрение у кассира. Мужчина сознался, что изготовил их дома на струйном принтере, используя обычную бумагу.
Что было дальше?
Против 63-летнего мужчины завели уголовное дело, а чуд избрал меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении, пишет Лента.
На фотографии, где пенсионера фотографируют стражи порядка, он выглядит довольно счастливым. Петербуржцы решили, что он «ни о чем не жалеет».
«Я тоже отметила этот лихой взгляд Д’Артаньяна на пенсии»;
«Единственный честный пенсионер, у которого не было стопятьсот лимонов и их пришлось печатать! Свободу Юрию Деточкину!»
«Больше интересно, почему пенсионер пошел на такое преступление», — отметили петербуржцы.
Ранее в Москве уже судили организованную группу фальшивомонетчиков, перевозивших и распространявших поддельные доллары.
Но случаи самостоятельной печати денег дома встречаются реже.
История пенсионера из Петербурга — это пример того, как тяжелое материальное положение может толкать людей на отчаянные поступки.
Полиция продолжит проверять магазины, где мужчина мог сбывать подделки, пишет Фонтанка.