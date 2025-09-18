«Весь город был построен из пенопласта»: сказочные локации из мира кино, которые создают петербургские мастера

Петербургские декораторы и бутафоры из группы АРТБАГАН превращают пенопласт в настоящие сказочные миры, оживляя истории на экране. Создатель группы Олег Тепцов поделился с порталом «Городовой» секретами этого волшебства.

«Самая большая сказка» и город из пенопласта

“Такая самая большая сказка «Конек-Горбунок» была. Все было сделано из пенопласта. Весь город был построен из пенопласта”, — вспоминает Тепцов.

Масштаб работ был колоссальным:

“Нагнали прям и цехами, большими такими цехами”.

И это не единственный случай, когда приходилось создавать масштабные декорации. Тепцов вспоминает, как для одного из проектов пришлось создать целый город.

“Шанхай мы город построили в Девяткино”, — говорит он.

Также АРТБАГАН трудились над популярными кино-сказками: “По Щучьему Велению” и “Огниво”.

Материалы и технологии: пенопласт, смолы и химия

Основой для создания декораций служит пенопласт.

“Объекты, как правило, вырезаются из пенопласта, определенная форма, склеиваются”, — объясняет Тепцов.

Затем элементы вручную дорабатываются, скульптурируются и расписываются. Используются различные материалы: “от диапласта, начиная там полиэфирки, да, и всякой этой эпоксидки, стекломата”.

Печальная судьба декораций: мусор или огонь

К сожалению, большая часть созданных декораций имеет короткую жизнь.

“Некоторые идут в мусорки, какие-то остаютсяв основном, большая часть, и это все в мусорку. Все выбрасывается”, — сетует декоратор.

Иногда, чтобы не везти громоздкие конструкции, их приходится сжигать. Так, например, поступили с реквизитом из фильма "Гитлер капут!".

“Что-то пришлось сжечь просто, чтобы его не везти сюда”, — вспоминает Тепцов.

Несмотря на это, память о созданных мирах остается в фотографиях, видео и, конечно, в самом фильме.