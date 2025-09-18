«Читать договор перед подписанием»: как не стать жертвой пожизненного договора с фитнес-клубом в Петербурге

Неожиданное списание средств после окончания срока действия абонемента в фитнес-клуб стало неприятным сюрпризом для одной из петербурженок.
Ситуация проливает свет на важность внимательного чтения договоров и разбирательства с условиями услуг.
Абонемент, который не заканчивается
Посетительница фитнес-клуба на Гашека, купив годовой абонемент, перестала посещать занятия после истечения срока. К ее удивлению, автоматические списания средств продолжались.
При попытке разобраться в ситуации, ей сообщили, что действие договора не было прекращено, и вернуть деньги отказались.
Юридический взгляд: ловушка пролонгации
Управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила порталу «Городовой» возможную причину произошедшего.
Если такое условие было оговорено и разъяснено, то клуб (исполнитель) выполнил свои обязательства по информированию потребителя.
“Его вины, соответственно, по Закону о защите прав потребителей нет”, — отмечает Сенина.
Что делать в такой ситуации?
Елена Сенина рекомендует подробно разобраться в вопросе, обратившись в Территориальный орган Роспотребнадзора. Главный совет для потребителей:
“Подробно читать договор перед подписанием”.
Это поможет избежать подобных неприятных ситуаций и защитить свои права.