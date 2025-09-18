Городовой / Город / «Читать договор перед подписанием»: как не стать жертвой пожизненного договора с фитнес-клубом в Петербурге
«Читать договор перед подписанием»: как не стать жертвой пожизненного договора с фитнес-клубом в Петербурге

Опубликовано: 18 сентября 2025 13:30
«Читать договор перед подписанием»: как не стать жертвой пожизненного договора с фитнес-клубом в Петербурге
globallookpress/ Lantyukhov Sergey

Виноватым может оказаться сам клиент.

Неожиданное списание средств после окончания срока действия абонемента в фитнес-клуб стало неприятным сюрпризом для одной из петербурженок.

Ситуация проливает свет на важность внимательного чтения договоров и разбирательства с условиями услуг.

Абонемент, который не заканчивается

Посетительница фитнес-клуба на Гашека, купив годовой абонемент, перестала посещать занятия после истечения срока. К ее удивлению, автоматические списания средств продолжались.

При попытке разобраться в ситуации, ей сообщили, что действие договора не было прекращено, и вернуть деньги отказались.

Юридический взгляд: ловушка пролонгации

Управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила порталу «Городовой» возможную причину произошедшего.

Елена Сенина
Елена Сенина Адвокат
«Скорее всего, в договоре предусмотрено условие пролонгации. Это означает, что если по истечении срока договора клиент не отказывается от услуг, то договор продлевается автоматически на тот же срок».

Если такое условие было оговорено и разъяснено, то клуб (исполнитель) выполнил свои обязательства по информированию потребителя.

“Его вины, соответственно, по Закону о защите прав потребителей нет”, — отмечает Сенина.

Что делать в такой ситуации?

Елена Сенина рекомендует подробно разобраться в вопросе, обратившись в Территориальный орган Роспотребнадзора. Главный совет для потребителей:

“Подробно читать договор перед подписанием”.

Это поможет избежать подобных неприятных ситуаций и защитить свои права.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
