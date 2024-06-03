Как разводят туристов в Египте: пять популярных способов

Долгожданный отдых в стране пирамид может быть омрачен одним неприятным обстоятельством — обманом со стороны местных. Жители Хургады и Шарм-эль-Шейха никогда не против нажиться на беспечных туристах и с успехом это делают. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать, какие схемы они используют.

Хитрость с визой

Уже в аэропорту незадачливого путешественника могут развести на деньги. При въезде необходимо оформить визу, которая стоит 25 долларов. Тем не менее предприимчивые дельцы обязательно предложат вам проставить штамп за 27, а то и 30 долларов. Тут важно не обращать внимание на уговоры и следовать прямиком к единственной официальной стойке.

Источник фото: Legion-Media

Обман со сдачей

Туристам стоит быть предельно внимательными при получении сдачи в местных деньгах. Таксисты или продавцы могут спокойно всучить вместо крупной купюры в 50 фунтов 50 пиастров (около 1,5 рублей). Позже они, разумеется, заявляют о случайной ошибке.

Гид с улицы

Не стоит обращать внимание на человека, который внезапно подходит к вам на улице и начинает рассказывать про историю города или местные достопримечательности. В конце он непременно попросит денег за импровизированную экскурсию, а если откажете — устроит скандал.

Источник фото: Legion-Media

Фото бесплатно

Не спешите соблазняться предложением сфотографироваться с верблюдом. Доброжелательный тон моментально сменится на требовательный и осуждающий, если после фотосессии турист откажется заплатить. То же касается детей, якобы бесплатно раздающих отдыхающим подарки в виде браслетов и других подобных мелочей. Кстати за чай на рынке, который приносят во время ожидания, тоже придется заплатить.

Подмена товара

Распаковывать купленный товар лучше сразу на месте. Бывает, что египетские торговцы заворачивают в пакет продукт совсем не того качества, за которое заплатил турист. Большинство обнаруживают подмену уже в отеле. Такое часто практикуется с чаем, фруктами и сладостями на развес, пишет тревел-блогер Саша Коновалова на своем Дзен-канале.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media