Как разводят туристов в Египте: пять популярных способов

Долгожданный отдых в стране пирамид может быть омрачен одним неприятным обстоятельством — обманом со стороны местных. Жители Хургады и Шарм-эль-Шейха никогда не против нажиться на беспечных туристах и с успехом это делают. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать, какие схемы они используют.
Хитрость с визой
Уже в аэропорту незадачливого путешественника могут развести на деньги. При въезде необходимо оформить визу, которая стоит 25 долларов. Тем не менее предприимчивые дельцы обязательно предложат вам проставить штамп за 27, а то и 30 долларов. Тут важно не обращать внимание на уговоры и следовать прямиком к единственной официальной стойке.
Обман со сдачей
Туристам стоит быть предельно внимательными при получении сдачи в местных деньгах. Таксисты или продавцы могут спокойно всучить вместо крупной купюры в 50 фунтов 50 пиастров (около 1,5 рублей). Позже они, разумеется, заявляют о случайной ошибке.
Гид с улицы
Не стоит обращать внимание на человека, который внезапно подходит к вам на улице и начинает рассказывать про историю города или местные достопримечательности. В конце он непременно попросит денег за импровизированную экскурсию, а если откажете — устроит скандал.
Фото бесплатно
Не спешите соблазняться предложением сфотографироваться с верблюдом. Доброжелательный тон моментально сменится на требовательный и осуждающий, если после фотосессии турист откажется заплатить. То же касается детей, якобы бесплатно раздающих отдыхающим подарки в виде браслетов и других подобных мелочей. Кстати за чай на рынке, который приносят во время ожидания, тоже придется заплатить.
Подмена товара
Распаковывать купленный товар лучше сразу на месте. Бывает, что египетские торговцы заворачивают в пакет продукт совсем не того качества, за которое заплатил турист. Большинство обнаруживают подмену уже в отеле. Такое часто практикуется с чаем, фруктами и сладостями на развес, пишет тревел-блогер Саша Коновалова на своем Дзен-канале.
Источник фото: Legion-Media