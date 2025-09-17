Не китайский, не восстановленный: в России продают уникальный товар из прошлого за баснословные деньги

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось весьма необычное предложение: россиянин готов продать пакеты с «воздухом из 1990-х годов» по цене почти 10 миллионов рублей за каждый.
Уникальный товар
Продавец позиционирует свой товар как идеальный подарок для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому.
“Это совершенно оригинальный воздух — не восстановленный, не китайский”, — цитирует объявление КП Иркутск.
Реакция в сети
Некоторые пользователи интернета, вдохновившись подобным предложением, начали шутить о продаже собственных «раритетов».
“Может, тоже из 90-х продать раритет?”, — пишут в сетях, упоминая, например, голландский спирт ROYAL 1995 года как презент из «лихих 90-х».