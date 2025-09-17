Городовой / Город / Не китайский, не восстановленный: в России продают уникальный товар из прошлого за баснословные деньги
Не китайский, не восстановленный: в России продают уникальный товар из прошлого за баснословные деньги

Опубликовано: 17 сентября 2025 21:32
пакеты с воздухом
Не китайский, не восстановленный: в России продают уникальный товар из прошлого за баснословные деньги
Городовой ру

Продавец предложил доставку по России и попросил перекупщиков не беспокоить.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось весьма необычное предложение: россиянин готов продать пакеты с «воздухом из 1990-х годов» по цене почти 10 миллионов рублей за каждый.

Уникальный товар

Продавец позиционирует свой товар как идеальный подарок для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому.

“Это совершенно оригинальный воздух — не восстановленный, не китайский”, — цитирует объявление КП Иркутск.

Реакция в сети

Некоторые пользователи интернета, вдохновившись подобным предложением, начали шутить о продаже собственных «раритетов».

“Может, тоже из 90-х продать раритет?”, — пишут в сетях, упоминая, например, голландский спирт ROYAL 1995 года как презент из «лихих 90-х».

Автор:
Ксения Пронина
Город
