Скорость, свет и удобство: что изменит биометрия в петербургском метро

Опубликовано: 17 сентября 2025 21:03
globallookpress/ Edgar Breshchanov

Петербургское метро успешно завершило масштабные испытания новой системы оплаты проезда по биометрии, демонстрируя впечатляющие предварительные результаты.

Испытания системы прошли на станциях «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».

Учитывались все возможные условия: от параметров освещенности и цветопередачи до пропускной способности турникетов в условиях максимальной нагрузки.

Основные выводы

“Скорость выросла”, — отмечается в сообщении Комитета по транспорту.

Система показала себя стабильно работающей даже при большом количестве людей и в условиях разного освещения.

Турникеты с биометрией уверенно справились с потоком пассажиров, хотя и были зафиксированы незначительные задержки.

Главным преимуществом системы является максимальное удобство:

“Можно проходить без карт и телефонов. Руки свободны — комфорт выше”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
