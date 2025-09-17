Скорость, свет и удобство: что изменит биометрия в петербургском метро

Испытания системы прошли на станциях «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».
Учитывались все возможные условия: от параметров освещенности и цветопередачи до пропускной способности турникетов в условиях максимальной нагрузки.
Основные выводы
“Скорость выросла”, — отмечается в сообщении Комитета по транспорту.
Система показала себя стабильно работающей даже при большом количестве людей и в условиях разного освещения.
Турникеты с биометрией уверенно справились с потоком пассажиров, хотя и были зафиксированы незначительные задержки.
Главным преимуществом системы является максимальное удобство:
“Можно проходить без карт и телефонов. Руки свободны — комфорт выше”.