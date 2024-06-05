Как туристов кидают с жильем в Абхазии: реальные истории

Отправляясь на отдых в другую страну, нужно быть максимально внимательным. Лучше лишний раз все перепроверить, чтобы не потерять накопленные на отпуск сбережения и не попасть в неприятную ситуацию. Такой сценарий возможен везде, даже в соседней Абхазии.

Невозвратная предоплата

Худший расклад предполагает внесение клиентом предоплаты или полной стоимости. Причем речь не только о фишинговых сайтах. Такие схемы могут проворачивать и вполне реальные собственники жилья. Как правило, местные требуют с клиента деньги за первые два дня проживания, а уже ближе к поездке сообщают, что стоимость размещения увеличилась. Если турист отказывается доплачивать, его не заселяют.

Источник фото: Legion-Media

Негарантированное жилье

Печально, что даже при бронировании объекта через официальные сервисы аренды жилья можно столкнуться с обманом. Если владелец найдет того, кто готов заплатить больше, то благополучно сдаст квартиру, и заселиться вы в нее не сможете. Либо туристов попросят доплатить, чтобы якобы перебить цену другого клиента.

«Бронировали жилье в марте, за неделю до поездки решили узнать о трансфере. В итоге выяснилось, что забронированную нами квартиру она уже сдала, а мы "сами должны были интересоваться ценами", и бронь — вовсе не гарантия того, что цена будет одной», — пишет один из пострадавших.

Но даже те, кто соглашается доплатить больше, в итоге рискуют остаться ни с чем. Таких историй множество.

«Обещала нам сдать за 2500 рублей в сутки. В июле цена выросла до 3300 рублей. В итоге, договорились о цене в 3000 рублей. Приезжаем мы 4.08 и на перроне нас никто не встретил, на звонки не отвечала, сбрасывала! Приехала сюда на отдых с родителями пенсионерами и двумя детьми. Так как я знала адрес и квартиру, то решили поехать туда. Мне открыл мужчина, который, как оказалось, с семьей снял буквально 3.08 эту же квартиру! От обиды и усталости хотелось разрыдаться», — поделилась другая жертва обмана.

Вымогательство

При аренде квартиры также есть риск столкнуться с мошенниками, которые промышляют вымогательством. Действуют они следующим образом: заселяют жильцов, а затем обвиняют в затоплении соседей снизу. Даже если у нижеживущих стены окажутся сухими, требования компенсировать ущерб не прекратятся. В прямом смысле «выбивать» деньги могут сразу несколько человек. Туристов не отпускают до тех пор, пока те не выплатят от 10 до 20 тысяч рублей.

«Приехали отдохнуть, а вернулись домой с синяками и испорченным имуществом», — отметила пострадавшая в группе «Отдых в Абхазии | Гагра Афон Сухум» в соцсети «ВКонтакте».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media