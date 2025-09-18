Грозные интриги правителей и трагедия Романовых — забытые уроки истории России

Династия Романовых — это целая эпоха российской истории, наполненная громкими событиями, но и скрытыми трагедиями.
За яркими портретами царей и императриц часто остаются малоизвестные, а порой и мрачные факты.
Путь к власти Михаила Федоровича
Первый Романов на троне, Михаил Федорович, взошел на престол в 16 лет. Но это была не радостная победа — его детство прошло под контролем матери, будто в плену.
Семья Романовых участвовала в сложных политических интригах Смутного времени, когда государство было ослаблено и раздираемо внутренними конфликтами.
Петр Великий
Петр I — внук Михаила Федоровича и один из самых известных российских правителей. Его называют великим реформатором. Но мало кто говорит, что путь Петра был жестоким.
Петр создает так называемый Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. Он проводил «праздники Бахуса», которые устраивались, как правило, на святки, масленичную неделю, первую неделю Великого поста.
Вместе с Петром участники собора принимали участие в шутовских свадьбах и пиршествах. Как правило, они заканчивались пьянством до жуткого состояния, пишет postnauka.org.
Он даже заказывал вскрытие гробницы своей сводной сестры Софьи, чтобы убедиться в ее смерти — признаки паранойи в правлении.
Дворцовые перевороты — время интриг и жестокости
После смерти Петра I началась эпоха дворцовых переворотов — время, когда власть переходила из рук в руки махинациями, предательствами и заговорщиками.
На троне в два месяца оказался младенец — Иоанн VI Антонович. Вскоре его свергли, и 23 года он провел в одиночной тюрьме, где был полностью отрезан от мира, пишет АиФ.
Елизавета Петровна, которая пришла к власти после этого, официально была бездетной, но сохранились документы о ее детях от любимого Алексея Разумовского. С
Екатерина Великая и ее «армия» фаворитов
Екатерина II считается просвещенной императрицей и покровительницей искусств. Но ее история — это также история захвата власти.
Она свергла своего мужа Петра III, который вскоре умер в подозрительных обстоятельствах. На содержание фаворитов Екатерина тратила огромные суммы, сопоставимые с полугодовым бюджетом империи.
Григорий Потемкин и Платон Зубов получили от нее миллионы, а в то время обычный солдат зарабатывал всего 7 рублей в год, пишет Филиал Карамзина.
Конец Романовых и уроки истории
При последнем из Романовых, Николае II, вокруг двора царила атмосфера мистики и шутовства.
Императрица переписывалась с магами и лекарями, тратила большие деньги на чудодейственные снадобья для сына.
Во время одной из самых страшных трагедий России — Кровавого воскресенья — Николай II находился в Царском селе, а не на месте событий.
Правда о прошлом важнее красивых легенд — она помогает не повторять ошибки. Но если судить по сегодняшнему дню, уроки истории воспринимаются далеко не всеми всерьез.