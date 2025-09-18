80 рублей и «не бедствовали»: правда и мифы о советских пенсиях

Перевод советской пенсии в современные рубли — задача непростая.
Экономисты используют разные методы — пересчитывают по средней зарплате, инфляции или по потребительской корзине.
В результате получается коэффициент в районе 300–350 современных рублей за 1 советский.
Кто сколько получал?
Существовали разные виды пенсий: трудовые, социальные и колхозные. В 1987 году большая часть пенсионеров получала от 100 до 120 рублей, а высокие пенсии военных и ученых могли достигать 200–300 рублей.
“Это примерно 25–39 тыс. ₽ в пересчете на 2025 год”, — отмечает канал "Я вправе".
Пенсия позволяла покрывать базовые потребности. Продукты и услуги были относительно дешевы, а цены стабильны.