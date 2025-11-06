Скрытая жемчужина Петербурга: вы проходите мимо него каждый день, но не знаете его секрета

Возможно он не самый красивый, но точно один из самых стойких в городе.

Екатерингофский мост — один из тех, мимо которых проходят, не замечая.

Он спрятан между Гутуевским и Безымянным островами, в створе Рижского проспекта, и кажется обычным. Но за этим спокойным видом — удивительная история инженерного упрямства, войны и случайного чуда.

Короткий и важный

В начале XX века Петербургу требовалась прочная связь с портовой частью города. Мост построили в 1914 году по проекту профессора Василия Тюрина, с участием Путиловского завода. Он был коротким, лёгким, но точным — единственным однопролётным разводным мостом в городе.

По нему шли телеги, рабочие, а позже — трамваи.

Когда взрыв стал спасением

Во время блокады, в ноябре 1941 года, в устой моста попала фугасная авиабомба. Взрывом опоры сместило, пролёты перекосило, но мост не рухнул.

Инженеры позже выяснили, что после деформации конструкция стала работать как трёхшарнирная арка — и выдержала нагрузку. Так случайный взрыв превратил мост в пример удивительной инженерной живучести.

После войны

В 1980-х мост реконструировали, вернув ему исходную расчётную схему. Трамваи проходили по нему до 2001 года, а павильон управления остался стоять на берегу — уже как исторический элемент моста и редкий памятник промышленной архитектуры начала XX века.

Петербург, который держится

Сегодня Екатерингофский мост выглядит спокойно и строго — без лишнего декора, но с историей, которую не видно с дороги. Он пережил войну, взрыв, реконструкции и по-прежнему соединяет острова.