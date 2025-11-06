Битва за первый вдох: врачи Педиатрического университета спасли новорождённую с диафрагмальной грыжей

Врачи одного из петербургских медицинских университетов успешно выполнили малоинвазивную операцию по устранению диафрагмальной грыжи у новорождённой жительницы Ленинградской области.
Сообщение об этом поступило от университета. Девочку доставили в клинику менее чем через двое суток после рождения.
Порок был выявлен у ребёнка ещё во время планового скрининга в период беременности.
При такой патологии часть внутренних органов смещается из области живота в грудную клетку, что приводит к затруднениям дыхания и работы сердца и представляет опасность для жизни новорожденного.
Как рассказал детский хирург Роман Ти, при обнаружении подобных грыж лёгкие испытывают давление со стороны других органов и не могут полноценно развиваться.
Девочка появилась на свет 29 октября в одном из городских перинатальных центров. К проведению операции была привлечена команда разных специалистов, включая детских хирургов, специалиста по анестезии и реанимации, а также операционную сестру.
Как уточнил Роман Ти, у пациентки выявили диафрагмальную грыжу с формированием грыжевого мешка.
В течение первых 12 часов состояние новорождённой оставалось стабильным, поэтому специалисты приняли решение выполнить вмешательство через небольшие разрезы.
Сейчас состояние ребёнка расценивается как стабильное, она находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии для новорожденных.