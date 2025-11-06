Городовой / Город / Битва за первый вдох: врачи Педиатрического университета спасли новорождённую с диафрагмальной грыжей
Битва за первый вдох: врачи Педиатрического университета спасли новорождённую с диафрагмальной грыжей

Опубликовано: 6 ноября 2025 15:00
Врачи успешно прооперировали новорождённую девочку.

Врачи одного из петербургских медицинских университетов успешно выполнили малоинвазивную операцию по устранению диафрагмальной грыжи у новорождённой жительницы Ленинградской области.

Сообщение об этом поступило от университета. Девочку доставили в клинику менее чем через двое суток после рождения.

Порок был выявлен у ребёнка ещё во время планового скрининга в период беременности.

При такой патологии часть внутренних органов смещается из области живота в грудную клетку, что приводит к затруднениям дыхания и работы сердца и представляет опасность для жизни новорожденного.

Как рассказал детский хирург Роман Ти, при обнаружении подобных грыж лёгкие испытывают давление со стороны других органов и не могут полноценно развиваться.

Девочка появилась на свет 29 октября в одном из городских перинатальных центров. К проведению операции была привлечена команда разных специалистов, включая детских хирургов, специалиста по анестезии и реанимации, а также операционную сестру.

Как уточнил Роман Ти, у пациентки выявили диафрагмальную грыжу с формированием грыжевого мешка.

В течение первых 12 часов состояние новорождённой оставалось стабильным, поэтому специалисты приняли решение выполнить вмешательство через небольшие разрезы.

Сейчас состояние ребёнка расценивается как стабильное, она находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
