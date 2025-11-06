Три ночи подряд без выезда к Москве: в Петербурге перекроют съезд с КАД

В Петербурге водителей информировали о предстоящем временном закрытии одного из съездов с Кольцевой автомобильной дороги.
Ограничения будут действовать на съезде №10, ведущем в сторону Москвы. Перекрытие затронет ночные часы — с 23:50 до 05:00 — в период с 10 по 13 ноября.
Такая мера необходима для проведения монтажных работ по установке архитектурной подсветки на конструкции путепровода.
Об этом РБК рассказал начальник территориального ситуационного центра Федерального казённого учреждения «Упрдор „Северо-Запад“» Илья Пузыревский.
Ограничение проезда коснётся только трёх ночей подряд. Днём движение автомобилей по этому участку останется неизменным.
