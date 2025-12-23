Городовой / Полезное / Соседка сгорит от зависти: черносливовый торт «На зависть»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Семь теней Петербурга: локации, которые ИИ видит лучше человека Город
Переваренный рис не выбрасывайте: из брака выходит умопомрачительная закуска - под соусы и пиво Полезное
Под ёлкой — не только подарки: петербуржцы после покупки ёлок на базарах обнаружили клещей дома Город
Славянка и Шушары: как новые районы перегружают старый Петербург Город
Отлупи ближнего своего: как выбрать веник для похода в баню Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Соседка сгорит от зависти: черносливовый торт «На зависть»

Опубликовано: 23 декабря 2025 08:30
торт
Соседка сгорит от зависти: черносливовый торт «На зависть»
Фото: Городовой.ру

Сладкий, ароматный, сливчоно-нежный.

Вы когда-нибудь хотели испечь торт, после которого все остальные десерты кажутся пресными? Тот самый, ради которого гости будут просить рецепт, а соседка — вздыхать, понимая, что её бисквит просто отдыхает. Это он.

Речь не о простом торте, а о кондитерском конструкторе с тремя видами коржей, воздушным безе и кремом, который тает во рту. И да — всё это можно сделать дома.

Секрет в слоях:

  1. Коржи-хамелеоны. У вас получится сразу три вида: классический бисквит, шоколадный с пикантным черносливом и хрустящие безе-диски, которые пекутся полтора часа при низкой температуре.

  2. Крем, который сводит с ума. Его основа — заварной кастард на желтках и молоке, взбитый со сливками до состояния воздушного суфле. Это не просто «помадка», а настоящая звезда.

  3. Фишка — карамелизированный миндаль. Он томятся на сковороде с маслом и сахаром, пока не станет хрустящим и блестящим. Им вы обсыплете бока торта, создавая идеальный контраст текстур.

Собирается конструкция как пазл: шоколадный корж, крем, корж-безе, белый бисквит, снова крем, безе и финальный шоколадный слой. В разрезе это выглядит как произведение искусства — видно каждый слой.

Готовьтесь к тому, что после этого торта вашу кухню будут считать волшебной. И да, соседке придется с этим смириться.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью