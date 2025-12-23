Славянка и Шушары: как новые районы перегружают старый Петербург

Город Пушкин, издавна именуемый жемчужиной пригородов Санкт-Петербурга и местом, где “цена за вход становится всё больше”, обладает уникальным историческим и архитектурным наследием.

Этот “город-музей и город вдохновения” привлекает множество гостей, но его жители ежедневно сталкиваются с набором проблем, которые омрачают красоту дворцовых ансамблей и парковых аллей.

Одной из наиболее болезненных тем для постоянных жителей Пушкина остается регулирование доступа к его природным жемчужинам.

Велосипедистов и любителей самокатов активно вытеснили с центральных аллей, что вызвало недовольство среди тех, кто здесь проживает постоянно.

Наиболее остро стоит вопрос с Екатерининским парком. С конца апреля и до завершения осеннего сезона вход на территорию становится платным даже для местных жителей.

Администрация ГМЗ «Царское Село» объясняет это необходимостью получения дохода, однако горожане сетуют:

“цена за вход становится всё больше”.

"Получается, заплати или не гуляй".

Приходится ждать, пока “облетели последние листы с нагих… ветвей”, чтобы получить право бесплатного прохода.

К счастью, Александровский, Баболовский и Нижний парки, равно как и многочисленные скверы, сохраняют свою доступность для всех желающих.

Транспортный коллапс: ожидание вместо движения

Транспортная система Пушкина переживает период серьезного напряжения. После недавней реформы общественного транспорта исчезли привычные маршрутки, оставив горожан в зависимости от автобусных маршрутов, интервалы движения которых часто непредсказуемы.

Особенно тяжело приходится жителям районов Хазовой и Школьной улиц, а также микрорайона София. Летом эта проблема усугубляется на железнодорожном транспорте.

Пассажиры отмечают:

“большой поток дачников и, бывает, не войти в вагон, потому что он переполнен”.

Соседство с бизнесом и рутина ЖКХ

Повседневная жизнь многих горожан омрачена активной коммерциализацией первых этажей жилых зданий. Кафе, магазины и рестораны, открывающиеся в непосредственной близости от квартир, создают постоянный дискомфорт.

Жильцы вынуждены мириться с шумом разгрузок и звуком тележек, что происходит, по их словам, “изо дня в день”.

Ситуация с жилищно-коммунальным хозяйством также далека от идеала. Зимняя уборка дворов проводится некачественно. Дефицит дворников, нанимаемых за минимальную плату (часто это приезжие работники), отражается на состоянии территории.

Уборка в подъездах оставляет желать лучшего, а капитальный ремонт крыш производится крайне редко.

Для пожилого населения, где “у многих проблемы с суставами”, отсутствие элементарной посыпки внутридворовых дорожек зимой граничит с прямой угрозой безопасности.

Досуг: дисбаланс между культурой и сервисом

Город, чье имя неразрывно связано с золотым веком русской культуры, страдает от нехватки современных точек культурного притяжения. Книжных магазинов в Пушкине практически нет — имеется лишь один старейший магазин в центре.

Зато наблюдается явный избыток сферы услуг: салонов красоты “хоть отбавляй”. Молодежи не хватает мест для досуга, за исключением Дома молодежи, расположенного в здании бывшего кинотеатра «Руслан», который хвалят за “зал с очень хорошей акустикой”.

Желание просто посмотреть новинки кино вынуждает жителей “ездить в Петербург”, так как современные кинозалы в Пушкине отсутствуют.

Новая застройка — старые инфраструктурные язвы

Активное градостроительство в Славянке (начатое в 2009 году) и Шушарах привело к резкому демографическому росту при одновременном отставании социальной инфраструктуры.

Славянка, отрезанная от основной части Пушкина железнодорожным переездом, ежедневно страдает от пробок, поскольку сообщение с городом обеспечивают всего два пути.

Несмотря на строительство развязки и трамвайной линии, пока эти районы остаются перегруженными.

Шушары, справедливо называемые “человейником”, сталкиваются с тем же дефицитом школ, садиков и поликлиник, а состояние дорог там характеризуется как “очень ужасное”.

Дети и спорт: инфраструктурный голод

В самом Пушкине ощущается острая нехватка мест в детских садах, из-за чего места распределяют в соседней Славянке, что создает логистические проблемы для родителей.

Школьные классы переполнены, в том числе за счет детей из новых микрорайонов. Недостаток профильных педагогов и высокая текучка кадров являются прямым следствием этой перегрузки.

Показательным примером стал затянувшийся на более чем три года ремонт одной из гимназий — лишь общественное давление помогло ускорить ввод объекта в эксплуатацию.

Спортивная сфера, несмотря на государственные приоритеты, развивалась медленно. Город получил единственный муниципальный бассейн лишь в прошлом году, и то благодаря финансированию от «Газпрома».

Впрочем, в плане благоустройства дворов дела обстоят лучше — детские площадки имеются “в каждом дворе”.

Жильё и экология: элитный фасад и нерешенные вопросы

Что касается рынка недвижимости, найти доступное жилье сложно. Ценники на квадратные метры “зашкаливают”, поскольку “богатые горожане давно смекнули про привлекательность города”.

Наблюдается дисбаланс: много элитных предложений рядом с парками, но мало вариантов для граждан со средним достатком.

Рост города негативно сказывается и на экологии. Загазованность воздуха и загрязнение водоемов вызывают серьезную тревогу.

Особое беспокойство вызывает близлежащая свалка «Южный», ставшая источником загрязнения воды, почвы и атмосферы. Жители докладывают, что “запах от свалки очень сильно ощущается даже зимой”.

Надежды возлагаются на долгожданное строительство завода по переработке отходов, который должен положить конец этой застарелой экологической проблеме.

