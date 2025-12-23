Разбухшая пробка влетит в бутылку со свистом: лайфхак, о котором молчат ушлые сомелье

Столкнулись с классической проблемой: открыли бутылку, а пробка разбухла и назад не лезет? Не спешите её выкидывать. Есть старый, почти забытый трюк, который вернёт пробке первозданную гибкость и позволит закупорить бутылку снова.
Весь секрет — в тепловой обработке. Просто прокипятите пробку в воде 5-10 минут. Если нет времени ждать, можно залить её крутым кипятком в кружке.
Под воздействием высокой температуры материал (будь то натуральная пробка или агломерат) размягчается, становится податливым и снова сжимается до нужного размера. После такой «бани» она легко войдёт в горлышко, как будто её только что достали из новой упаковки.
Но есть важный нюанс: этот фокус сработает только с целой пробкой. Если вы раскрошили её штопором при открывании, в кипятке она может развалиться окончательно.
Поэтому открывайте бутылки аккуратно, а если нужно сохранить вино, — используйте специальную помпу или просто перелейте остатки в меньшую тару. Этот лайфхак — для тех случаев, когда целостность пробки не нарушена, а нужна срочная «реанимация». Работает безотказно.
