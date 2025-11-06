Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось

Архитектура, интриги и немного магии.

Среди блеска отреставрированных дворцов и фонтанов Петергофа есть места, окутанные особой атмосферой, где, кажется, само время замерло.

Усадьба «Знаменка» — одна из таких жемчужин, живописное историческое место на берегу Финского залива, хранящее интригующие истории из жизни русской аристократии и императорской семьи.

От петровских времен до оккультных тайн

История «Знаменки» уходит корнями в XVIII век, когда здесь располагались дачи и небольшие имения. Одним из первых владельцев был боярин Иван Ржевский, знакомый с Петром I.

Позднее усадьбу приобрел Алексей Разумовский, близкий к императрице Елизавете. При нем в середине XVIII века был возведен каменный дворец, ставший сердцем усадьбы.

После Разумовского усадьба переходила из рук в руки, каждый новый владелец оставлял на ней свой след.

В XIX веке «Знаменка» перешла к великому князю Николаю Николаевичу старшему, страстному любителю лошадей. Под его руководством был построен впечатляющий конюшенный двор, способный вместить около 90 лошадей.

Особую страницу в истории усадьбы написал великий князь Петр Николаевич. Его супруга, увлекавшаяся магией, дружила с гадалками и колдунами.

С прибытием из Парижа христианского оккультиста Филиппа Низье, как гласят легенды, начался закат величия императорской фамилии.

Архитектурное изящество и старинный парк

Дворец «Знаменки» — это прекрасное здание в стиле барокко, которое, несмотря на изменения, сохранило свою элегантность.

Изящные интерьеры украшали внутреннее убранство, а вокруг раскинулся обширный парк с аккуратными аллеями, прудами и живописными беседками.

Старейшей постройкой на территории усадьбы является церковь святых апостолов Петра и Павла, заменившая прежнюю деревянную церковь, существовавшую еще со времен Петра Великого.

«Знаменка» сегодня: наследие под угрозой

После революции усадьба была национализирована и служила различным целям, включая детские и учебные учреждения.

Во время Великой Отечественной войны «Знаменка» сильно пострадала, а спустя 15 лет на ее территории был обнаружен схрон немецких боеприпасов.

Сегодня усадьба входит в состав музеев Петергофа и признана частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что она менее известна, чем Большой дворец или знаменитые фонтаны, «Знаменка» предлагает уникальную возможность для прогулок и погружения в историю.

Место, где прошлое оживает, а прогулка превращается в настоящее путешествие во времени.

Однако, усадьба находится в плачевном состоянии и остро нуждается в реставрации, что делает ее посещение особенно ценным, пока это возможно.