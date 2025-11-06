Городовой / Город / Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Родители встают стеной за петербургский бассейн СШОР «Радуга»: без него будущие чемпионы останутся на суше Город
За пределы Петербурга: как Псков возвращает к жизни дух древней Руси Общество
Кого Дрозденко поставил у руля: утверждён обновлённый состав правительства Ленобласти Город
Какие участки пойдут под нож: Беглов утвердил изъятие земель ради ШМСД Город
Пятно на Фонтанке: прокуратура разбирается с разливом нефтепродуктов в акватории Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт

Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов

Опубликовано: 6 ноября 2025 14:00
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов
Городовой ру

Власти обсуждают возможность легализации таких объектов в жилых кварталах.

В Санкт-Петербурге обсуждается возможность разрешить кафе и ресторанам сохранять свои летние веранды на протяжении всего года.

Комитет по промышленной политике и торговле подтвердил факт рассмотрения этого вопроса 78.ru, отметив, что речь идёт о заведениях, расположенных в жилых районах.

Представители комитета сообщили, что один из вариантов предусматривает разрешение не разбирать конструкции в холодное время года, а другой — использовать веранды круглогодично.

Конечное решение планируется принять в ноябре. Кроме того, рассматриваются варианты, насколько полноценно можно использовать такие пространства зимой, если их эксплуатация получит зелёный свет.

Ранее стало известно, что власти города не планируют устанавливать летние веранды на Невском проспекте в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью