Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов

В Санкт-Петербурге обсуждается возможность разрешить кафе и ресторанам сохранять свои летние веранды на протяжении всего года.
Комитет по промышленной политике и торговле подтвердил факт рассмотрения этого вопроса 78.ru, отметив, что речь идёт о заведениях, расположенных в жилых районах.
Представители комитета сообщили, что один из вариантов предусматривает разрешение не разбирать конструкции в холодное время года, а другой — использовать веранды круглогодично.
Конечное решение планируется принять в ноябре. Кроме того, рассматриваются варианты, насколько полноценно можно использовать такие пространства зимой, если их эксплуатация получит зелёный свет.
Ранее стало известно, что власти города не планируют устанавливать летние веранды на Невском проспекте в 2026 году.