Диспансеризация в 2026 году: проходящим придется сдавать новые анализы (женщинам - обязательный гинеколог)
Диспансеризация в 2026 году: проходящим придется сдавать новые анализы (женщинам - обязательный гинеколог)

Опубликовано: 21 декабря 2025 14:30
диспансеризация
Фото: Городовой.ру

Вот чего ждать людям.

В 2026 году бесплатная диспансеризация по полису ОМС немного изменится. «Городовой» простыми словами объясняет, кто имеет право её пройти, что нового появится в списке обследований и как всё организовать.

Основные правила (остаются прежними):

Кто может пройти: все взрослые с 18 лет, у кого есть полис ОМС. Как часто: люди от 18 до 39 лет — раз в три года. Люди 40 лет и старше — каждый год. Это бесплатно.

Что нового добавили в 2026 году?

Главные новшества касаются новых анализов для раннего выявления болезней:

  1. Анализ на гепатит C. Его один раз в 10 лет будут делать гражданам с 25 лет.
  2. Обследование репродуктивного здоровья для женщин. В определённом возрасте добавят анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и более точный мазок (жидкостная цитология) для профилактики рака шейки матки.
  3. Удобство для маломобильных. Для тех, кому трудно выходить из дома, врачи смогут выезжать на дом для забора анализов или организовывать доставку в поликлинику.

Как проходит диспансеризация? В два этапа:

Первый этап (общий для всех): осмотр терапевта, измерение давления, роста, веса. Стандартные анализы крови (сахар, холестерин), ЭКГ, флюорография. Для женщин — осмотр гинеколога.

Второй этап (по направлению врача): если на первом этапе что-то нашли, терапевт даёт направление к узким специалистам (невролог, хирург и др.) или на дополнительные обследования (УЗИ, колоноскопия и т.д.).

Как записаться и что брать с собой?

  1. Записаться можно через регистратуру своей поликлиники, по телефону или на портале «Госуслуги».
  2. С собой взять: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Не игнорируйте диспансеризацию! Это самый эффективный способ обнаружить болезнь на ранней стадии (например, онкологию или проблемы с сердцем), когда её легче и дешевле вылечить. Это ваше здоровье и ваша ответственность.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
