Диспансеризация в 2026 году: проходящим придется сдавать новые анализы (женщинам - обязательный гинеколог)

В 2026 году бесплатная диспансеризация по полису ОМС немного изменится. «Городовой» простыми словами объясняет, кто имеет право её пройти, что нового появится в списке обследований и как всё организовать.
Основные правила (остаются прежними):
Кто может пройти: все взрослые с 18 лет, у кого есть полис ОМС. Как часто: люди от 18 до 39 лет — раз в три года. Люди 40 лет и старше — каждый год. Это бесплатно.
Что нового добавили в 2026 году?
Главные новшества касаются новых анализов для раннего выявления болезней:
- Анализ на гепатит C. Его один раз в 10 лет будут делать гражданам с 25 лет.
- Обследование репродуктивного здоровья для женщин. В определённом возрасте добавят анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и более точный мазок (жидкостная цитология) для профилактики рака шейки матки.
- Удобство для маломобильных. Для тех, кому трудно выходить из дома, врачи смогут выезжать на дом для забора анализов или организовывать доставку в поликлинику.
Как проходит диспансеризация? В два этапа:
Первый этап (общий для всех): осмотр терапевта, измерение давления, роста, веса. Стандартные анализы крови (сахар, холестерин), ЭКГ, флюорография. Для женщин — осмотр гинеколога.
Второй этап (по направлению врача): если на первом этапе что-то нашли, терапевт даёт направление к узким специалистам (невролог, хирург и др.) или на дополнительные обследования (УЗИ, колоноскопия и т.д.).
Как записаться и что брать с собой?
- Записаться можно через регистратуру своей поликлиники, по телефону или на портале «Госуслуги».
- С собой взять: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Не игнорируйте диспансеризацию! Это самый эффективный способ обнаружить болезнь на ранней стадии (например, онкологию или проблемы с сердцем), когда её легче и дешевле вылечить. Это ваше здоровье и ваша ответственность.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.