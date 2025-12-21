Мишура и видеокассеты снова под ёлкой: TikTok возвращает Рождество 90‑х

Сейчас в социальной сети появилось множество коротких видеороликов с украшениями к Новому году, оформленными в духе 90-х годов. Люди делятся кадрами, где видно разноцветные гирлянды, игрушки ручной работы из фетра, а также коробки с кассетами известных новогодних фильмов. Такая тенденция заметна как среди молодежи, так и у более старшего поколения, для которых эти элементы — часть воспоминаний детства.
Специалисты по актуальным тенденциям отмечают, что интерес к атмосфере 90-х заметен не только на Новом году. О похожей стилистике вспоминали и на прошедшем Хэллоуине: тогда пользователи массово украшали свои дома яркими аксессуарами, которые раньше воспринимались как сомнительное решение. Сейчас же это стало способом подчеркнуть свою индивидуальность и по-новому взглянуть на привычные вещи.
Популярность в 2025 году также набирает оформление в стиле, который называют «Рождество в стиле Ральфа Лорена». Для него характерны насыщенные цвета, деревянные отделки, клетчатые ткани и другие элементы традиционного уюта. Даже при ограниченных средствах многие находят вдохновение в использовании простых деталей — свечей на окнах, теплых вязаных пледов, гирлянд на перилах.
В подборе музыкальных композиций для праздничной атмосферы чаще всего обращаются к хитам 80-х годов. Особое место в списке любимых треков этого месяца занимает песня “Last Christmas” группы Wham!, ставшая самой популярной на платформе.