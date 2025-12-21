Городовой / Город / Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик"
Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик"

Опубликовано: 21 декабря 2025 13:15
"Висконтиев мост"
Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик"
Городовой ру

Его название и прошлое часто остаются за кадром, хотя мост помнит ранний Павловск лучше многих павильонов.

"Висконтиев мост" звучит так, будто это про титул или итальянский город. Но название связано с конкретным человеком — архитектором Карло Висконти, работавшим в Павловске в начале XIX века.

Он участвовал в создании декоративных сооружений парка, и один из мостов получил его имя. Не по месту, не по событию — именно по фамилии инженера.

Мост и исчезнувший "Крик"

Есть деталь, которая почти не упоминается: напротив моста находился один из первых павильонов Павловска — охотничий домик "Крик".

Он не сохранился, исчез ещё в XIX веке, но мост продолжает обозначать точку, где когда-то начиналась эта часть ансамбля. Фактически он был "подходом" к павильону, и сегодня служит редким ориентиром раннего Павловска, от которого уцелело не так много.

Перестройки и возвращение к исходному виду

Изначально мост был построен в 1803 году. Во время Великой Отечественной войны его взорвали, и долго на этом месте стояла простая деревянная переправа.

Лишь в 1961 году появился нынешний Висконтиев мост — реконструкция, выполненная по сохранившимся материалам. Конструктивно он современный, железобетонный, но облицовка и пропорции повторяют исторический облик максимально близко к оригиналу.

Детали, которые легко не заметить

Если посмотреть внимательнее, видно характерные элементы павловских мостов начала XIX века:

  • строгий каменный свод,
  • массивные вазы на устоях,
  • львиная маска на замковом камне арки.

Эти детали часто ускользают от взгляда, но именно они дают понять, насколько аккуратно в 1960-е старались вернуть мосту его изначальный вид.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
