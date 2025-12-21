Почему Петербург назвал новую новостройку «гробом» — и что не так со зданием на Карповке

На участке между набережной Карповки и Каменноостровским проспектом раньше стояли корпуса мебельной фабрики Мельцера. Их снесли в начале 2010-х, освободив территорию под строительство нового жилого комплекса.
Проект оказался крупным, заметным и сразу привлёк внимание жителей Петроградской стороны.
Почему "гроб"
Изначальный вариант здания, представленный в 2013 году, был крупным, вытянутым и тёмным по цвету. Его силуэт резал привычную панораму Карповки — отсюда и возникшее у горожан прозвище "дом-гроб" или "саркофаг". Это имя неофициальное, но настолько устойчивое, что стало частью городской речи.
Реакция жителей была бурной: обсуждали и масштаб новостройки, и её возможное влияние на соседние исторические дома, и угрозу, которую могли представлять подземные работы.
Споры и переделки
С годами проект несколько раз пересматривали. Градозащитники обращали внимание на риск для окружающей застройки и на то, что новое здание может исказить привычный облик Каменноостровского проспекта.
В 2023 году архитекторы представили обновлённый вариант фасадов: светлее, с изменённой геометрией крыши и другой ритмикой окон. Официально это объясняли попыткой сделать дом менее мрачным и лучше вписать его в окружение.
Однако даже после корректировок народное прозвище осталось — оно цеплялось не столько за форму, сколько за всю историю вокруг стройки.
Символ перемен
Дом на Карповке стал примером того, как быстро Петербург откликается на изменения городской среды. Для одних это — обычная новая застройка. Для других — тревожный сигнал: историческая ткань района уязвима, а любые крупные проекты воспринимаются как вторжение.
Новостройка на Карповке ещё не стала полноценной частью городского пейзажа, но уже стала частью городской памяти: не по официальному названию, а по тому, которое придумали прохожие.