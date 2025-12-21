Городовой / Город / Витаминный щит от ОРВИ: нутрициолог назвал чемпионов, которые выручат в сезон простуд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Средневековая башня среди корпусов Политеха в Петерубурге: зачем её построили и что в ней сейчас Город
Легенда о поваре: что на самом деле было в тарелке Швейка — остатки капусты или венгерская паприка Общество
После операции — кома: советник главы «Хедхантера» Терентьев впал в кому Город
Когда над Невой «замрёт» свет: объявлен точный миг самого короткого дня Город
Актуально для 2026-го: как пенсионерам получить бесплатные лекарства в аптеке Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Витаминный щит от ОРВИ: нутрициолог назвал чемпионов, которые выручат в сезон простуд

Опубликовано: 21 декабря 2025 14:57
Витаминный щит от ОРВИ: нутрициолог назвал чемпионов, которые выручат в сезон простуд
Витаминный щит от ОРВИ: нутрициолог назвал чемпионов, которые выручат в сезон простуд
Городовой ру

Чёрная смородина отличается высоким содержанием витамина С, который в 100 граммах может покрывать до двух суточных норм.

Зимой человеческий организм вынужден приспосабливаться к низким температурам, скудному количеству солнечного света и сезонным вирусным инфекциям. Для поддержки защитных сил важно регулярно употреблять определённые ягоды и фрукты. На это в беседе с журналистами обратила внимание кандидат педагогических наук, доцент, нутрициолог Ирина Меркулова.

Одной из самых ценных ягод по содержанию витаминов выступает чёрная смородина, особенно если она заморожена. Всего 100 граммов этой ягоды дают до 200 процентов дневной потребности в витамине C. К тому же в смородине есть антоцианы, которые благотворно влияют на сосуды и препятствуют развитию воспалений.

Яблоки также заслуживают внимания, особенно такие зимние сорта, как «Антоновка», «Симиренко» и «Богатырь». По словам Меркуловой, пектин, содержащийся в яблоках, способствует формированию полезной кишечной микрофлоры, что поддерживает иммунную защиту. Кроме того, в кожуре этих фруктов можно найти кверцетин и другие полифенолы, способные уменьшать внутренние воспалительные процессы и улучшать состояние сосудов.

Среди лидеров по содержанию витамина C выделяют и плоды шиповника, особенно в сушёном виде. Эксперт посоветовала залить горсть шиповника горячей водой и оставить настояться в термосе на ночь. Такой настой поможет восполнить запас витаминов и поддерживать иммунитет в зимние месяцы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью