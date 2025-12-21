Витаминный щит от ОРВИ: нутрициолог назвал чемпионов, которые выручат в сезон простуд

Зимой человеческий организм вынужден приспосабливаться к низким температурам, скудному количеству солнечного света и сезонным вирусным инфекциям. Для поддержки защитных сил важно регулярно употреблять определённые ягоды и фрукты. На это в беседе с журналистами обратила внимание кандидат педагогических наук, доцент, нутрициолог Ирина Меркулова.
Одной из самых ценных ягод по содержанию витаминов выступает чёрная смородина, особенно если она заморожена. Всего 100 граммов этой ягоды дают до 200 процентов дневной потребности в витамине C. К тому же в смородине есть антоцианы, которые благотворно влияют на сосуды и препятствуют развитию воспалений.
Яблоки также заслуживают внимания, особенно такие зимние сорта, как «Антоновка», «Симиренко» и «Богатырь». По словам Меркуловой, пектин, содержащийся в яблоках, способствует формированию полезной кишечной микрофлоры, что поддерживает иммунную защиту. Кроме того, в кожуре этих фруктов можно найти кверцетин и другие полифенолы, способные уменьшать внутренние воспалительные процессы и улучшать состояние сосудов.
Среди лидеров по содержанию витамина C выделяют и плоды шиповника, особенно в сушёном виде. Эксперт посоветовала залить горсть шиповника горячей водой и оставить настояться в термосе на ночь. Такой настой поможет восполнить запас витаминов и поддерживать иммунитет в зимние месяцы.