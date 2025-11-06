Городовой / Город / Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов Город
Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось Город
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Миллион — но не наличными: в Петербурге многодетным начали выдавать по миллиону на ипотеку Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице

Опубликовано: 6 ноября 2025 14:15
Памятник
Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице
Городовой ру

Память о тех, кто строил город не камнем, а утренним делом и честной работой.

На утреннем морозе под её ногами хрустит снег. В руках — глиняный кувшин, прижатый к груди.

Такой видели охтенку — крестьянку с другого берега Невы — жители Петербурга двух веков назад. Каждое утро она спешила через переправу, неся молоко на продажу в центр города.

Образ сохранился в пушкинских строках:

"С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит…"

Как появился памятник

Идея увековечить охтенку родилась из этих строк. Скульпторы В. Д. Свешников, Я. Я. Нейман и С. М. Короленко создали бронзовую фигуру девушки, словно остановленной на бегу.

Она не позирует и не позирует — просто идёт, как шла всегда. Памятник появился у здания водоканала на Арсенальной набережной — недалеко от места, где когда-то проходили её утренние маршруты.

Город разносчиков

Охтенская молочница была частью большого петербургского мира уличных торговцев. В XIX веке у каждого разносчика был свой товар и свой статус: старьевщики, торговки овощами, продавцы галантереи и жестянки.

Молоком, грибами и картофелем чаще всего торговали крестьяне из Новгородской, Тверской и Костромской губерний. Они снимали дешёвые квартиры и каждое утро шли в город, прижимая к груди свои кувшины.

Теперь одна из них — осталась. Навсегда. Стоит у Невы, как напоминание о городе, где когда-то каждое утро пахло молоком и снегом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью