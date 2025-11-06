Крестьянка, которой Пушкин посвятил строчку: настоящая правда об охтенской молочнице

На утреннем морозе под её ногами хрустит снег. В руках — глиняный кувшин, прижатый к груди.
Такой видели охтенку — крестьянку с другого берега Невы — жители Петербурга двух веков назад. Каждое утро она спешила через переправу, неся молоко на продажу в центр города.
Образ сохранился в пушкинских строках:
"С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит…"
Как появился памятник
Идея увековечить охтенку родилась из этих строк. Скульпторы В. Д. Свешников, Я. Я. Нейман и С. М. Короленко создали бронзовую фигуру девушки, словно остановленной на бегу.
Она не позирует и не позирует — просто идёт, как шла всегда. Памятник появился у здания водоканала на Арсенальной набережной — недалеко от места, где когда-то проходили её утренние маршруты.
Город разносчиков
Охтенская молочница была частью большого петербургского мира уличных торговцев. В XIX веке у каждого разносчика был свой товар и свой статус: старьевщики, торговки овощами, продавцы галантереи и жестянки.
Молоком, грибами и картофелем чаще всего торговали крестьяне из Новгородской, Тверской и Костромской губерний. Они снимали дешёвые квартиры и каждое утро шли в город, прижимая к груди свои кувшины.
Теперь одна из них — осталась. Навсегда. Стоит у Невы, как напоминание о городе, где когда-то каждое утро пахло молоком и снегом.