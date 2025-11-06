Петербург на линии магнитного удара: шторм высшей опасности и что нужно знать каждому

Сотрудники Российской академии наук сообщили о том, что в Санкт-Петербурге 7 ноября ожидается мощная магнитная буря.

В пятницу, 7 ноября 2025 года, в Санкт-Петербурге ожидается магнитная буря, которой специалисты присваивают наивысшую, пятую категорию интенсивности — G5, сообщает Neva.Today.

Эксперты считают, что это явление станет не только самым значительным событием подобного рода в текущем году, но и может войти в число сильнейших за последние годы.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечают, что модель распространения солнечной плазмы в этот раз почти полностью повторяет ту, что предшествовала буре уровня G5 в мае 2024 года.

Тогда магнитное возмущение достигло рекордных масштабов из-за слияния нескольких выбросов вещества от Солнца. Обычный прогноз для Петербурга, если бы не случился новый выброс в ночь на 6 ноября, ограничивался уровнем G3–G4, но с учётом последних изменений вероятен скачок до G4–G5.

Сильнейшее неблагоприятное воздействие пагубно сказывается на системах энергоснабжения, радиосвязи и спутниковой навигации, а также на тех, кто чувствителен к переменам погоды.

У крупных городов, расположенных на широте Санкт-Петербурга, обычно вероятность полярного сияния невелика, однако при буре категории G5 это явление может проявиться.

Службам и городским руководителям Санкт-Петербурга предложено учесть предупреждение специалистов и скорректировать планы работы на период возможного магнитного удара.

Жители города также могут столкнуться с временными трудностями при использовании связи и транспорта, а определённые группы населения могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось, что с начала новой недели в Петербурге ожидается похолодание и даже мокрый снег.