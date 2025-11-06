Городовой / Город / Автоматически не продлят: владельцам «Пушкинской карты» предстоит подать заявление на перевыпуск
Автоматически не продлят: владельцам «Пушкинской карты» предстоит подать заявление на перевыпуск

Опубликовано: 6 ноября 2025 13:53
Городовой ру

Планируется завершить необходимые работы в установленный срок до конца текущего года.

Владельцам «Пушкинской карты» предстоит произвести её перевыпуск, чтобы продолжить пользоваться программой.

Отмечается, что с начала 2026 года основным банком-оператором выступит ВТБ. Для сохранения доступа к карте необходимо до 28 декабря 2025 года подать соответствующее заявление в мобильном приложении «Госуслуги культура», сообщили в Министерстве культуры РФ.

Карты, выданные ранее через Почта банк, будут продолжать обслуживаться до конца 2025 года. После этой даты их поддержка завершится, и потребуется оформление новой карты.

Все необходимые действия можно осуществить в электронном виде.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила, что с момента запуска программы было реализовано свыше 98 миллионов билетов.

Общая сумма потраченных по программе средств превысила 48,3 миллиарда рублей. Таким образом, инициатива пользуется устойчивым спросом среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что суд постановил ограничить доступ к ряду каналов в мессенджере, где размещались материалы с незаконными схемами обналичивания средств с «Пушкинских карт».

Юлия Аликова
Город
