Ночь отменяется: на Посадской в Кронштадте завершили реконструкцию уличного освещения

На Посадской улице в Кронштадте завершились работы по обновлению наружного освещения. Новые железобетонные опоры в количестве 44 штук заменили демонтированные ранее конструкции, сообщает Смольный.
Теперь улицу освещают 58 светодиодных светильников, что повысило уровень энергоэффективности.
Линии электропередач специалисты переместили под землю, чтобы повысить безопасность и аккуратность городской среды.
Для улучшения видимости на четырнадцати пешеходных переходах дополнительно установили 28 светодиодных источников света. Контрастное освещение на этих участках направлено на снижение аварийности.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лично отметил значимость этих изменений.
— Реконструкция системы освещения одной из важных транспортных магистралей Кронштадта, Посадской улицы, — очередной этап формирования гармоничной световой среды, — сказал губернатор города.
Такие проекты способствуют удобству и безопасности горожан.
До этого сообщалось, что в Финском заливе стартовали мероприятия по подключению кронштадтских фортов к современным инженерным системам. Работы идут поэтапно.
