Ночь отменяется: на Посадской в Кронштадте завершили реконструкцию уличного освещения

Опубликовано: 27 декабря 2025 17:30
Global Look Press / Roman Denisov

На участке протяжённостью 1,3 километра специалисты смонтировали 44 новых уличных фонаря.

На Посадской улице в Кронштадте завершились работы по обновлению наружного освещения. Новые железобетонные опоры в количестве 44 штук заменили демонтированные ранее конструкции, сообщает Смольный.

Теперь улицу освещают 58 светодиодных светильников, что повысило уровень энергоэффективности.

Линии электропередач специалисты переместили под землю, чтобы повысить безопасность и аккуратность городской среды.

Для улучшения видимости на четырнадцати пешеходных переходах дополнительно установили 28 светодиодных источников света. Контрастное освещение на этих участках направлено на снижение аварийности.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов лично отметил значимость этих изменений.

— Реконструкция системы освещения одной из важных транспортных магистралей Кронштадта, Посадской улицы, — очередной этап формирования гармоничной световой среды, — сказал губернатор города.

Такие проекты способствуют удобству и безопасности горожан.

До этого сообщалось, что в Финском заливе стартовали мероприятия по подключению кронштадтских фортов к современным инженерным системам. Работы идут поэтапно.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
