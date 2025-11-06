5 признаков испорченного арбуза, которые вы бы никогда не заметили

Несмотря на то, что официальный сезон арбузов подошел к концу, эти сочные ягоды по-прежнему украшают прилавки петербургских магазинов.
Возникает закономерный вопрос: насколько безопасно покупать их сейчас, и как сделать правильный выбор?
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина дает порталу «Городовой» исчерпывающие рекомендации, которые помогут насладиться арбузом без риска для здоровья.
«Тусклый рисунок и глухой стук»: Секреты выбора идеального арбуза от диетолога
«Сезон арбузов закончился, но они еще есть на прилавках, при этом можно вполне безопасно наслаждаться этими ягодами, если соблюдать базовые правила их выбора и хранения», — уверяет диетолог.
Прежде всего, внимание стоит обратить на внешний вид.
«Очень важно обращать внимание на цвет арбуза: выбирать арбуз с ровной окраской, без крупных царапин или порезов».
Он должен быть «твердым и без мягких участков».
«Хороший арбуз обычно имеет тусклый кожный рисунок и глубокий цвет».
Звук при постукивании тоже играет роль:
«При постукивании отдача должна быть глухой, а не звонкой».
Вес — еще один индикатор:
«По весу плод должен быть тяжелый для своего размера, он обычно сочный».
И, конечно, «должно быть желтое пятно созревания, если оно светлое, то арбуз может быть недозрелый».
От прилавка до холодильника: Как хранить арбуз, чтобы он не стал источником опасности?
Правильный выбор — это только полдела. Не менее важны условия хранения.
«Очень важно в холодильнике после покупки употребить в течение 3х суток», — подчеркивает Марият Мухина.
Нарезанный арбуз без холодильника может храниться «не более 2х часов».
Как распознать испорченный арбуз и избежать отравления?
Критически важно проверить арбуз на наличие признаков порчи.
«Очень важно проверить целостность по всей поверхности арбуза и отсутствие признаков бактериальной или грибковой порчи: неприятный запах, плесень, слизь, слизистая поверхность».
Даже процесс покупки должен проходить в комфортной температуре.
«Хранение целого арбуза должно быть без открытого солнечного света, но и не в темноте, в прохладном помещении».
Соблюдая эти несложные правила, можно обезопасить себя и своих близких, наслаждаясь любимой ягодой даже вне сезона.