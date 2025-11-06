«Не гриппом единым»: Онищенко призвал пожилых россиян привиться от пневмонии

В России около 53,3 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

О необходимости проведения вакцинации населения и темпах этой кампании рассказал академик РАН, заслуженный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, на сегодняшний день привиты 53,3 миллиона граждан, однако для достижения плановых показателей требуется, чтобы ещё 20 миллионов россиян прошли вакцинацию, сообщает 78.ru.

Он подчеркнул важность участия крупных предприятий в обеспечении здоровья персонала.

«Все бредовые идеи насчёт вреда вакцинации надо отбросить. Вакцинация важна», — отметил Онищенко во время брифинга в информцентре «Национальная служба новостей».

Врач также сообщил, что завершение массовой прививочной кампании запланировано на ближайшую неделю.

Онищенко отдельно обратил внимание на необходимость защитить людей старшего возраста не только от гриппа, но и от пневмонии. По его словам, обе процедуры можно делать в один и тот же день.

Он отметил, что многие пожилые граждане даже не подозревают о наличии заболевания или не знают, на каком этапе находится их недуг.

