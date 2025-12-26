Золотое оливье: сколько россияне потратят на Новый год

Средний бюджет россиян на празднование Нового года в этом году составит приблизительно 60 тысяч рублей. Из этой суммы порядка 13 тысяч планируется потратить на праздничное меню. Т
аковы данные опроса, проведённого Аналитическим центром ВЦИОМ, сообщают РИА Новости.
При этом на подарки для близких выделяется примерно 21,6 тысячи рублей, а ещё 24 тысячи рублей россияне готовы потратить на мероприятия для детей, путешествия, походы в театры и рестораны.
Если сравнить с предыдущим годом, то праздничный бюджет в среднем составлял 62,6 тысячи рублей. В 2020 году расходы были значительно ниже и достигали 13 тысяч рублей.
Планы на новогодние и рождественские каникулы у россиян распределились так:
- 24% собираются провести праздничные дни в гостях;
- 19% планируют одновременно работать и отдыхать на природе;
- 17% выберут катание на лыжах, коньках или санках;
- 15% намерены сходить в театр, на концерт или в кино.
