Городовой / Город / Золотое оливье: сколько россияне потратят на Новый год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Золотое оливье: сколько россияне потратят на Новый год

Опубликовано: 26 декабря 2025 18:00
Золотое оливье: сколько россияне потратят на Новый год
Золотое оливье: сколько россияне потратят на Новый год
Городовой ру

В 2020 году расходы достигли 13 тысяч рублей.

Средний бюджет россиян на празднование Нового года в этом году составит приблизительно 60 тысяч рублей. Из этой суммы порядка 13 тысяч планируется потратить на праздничное меню. Т

аковы данные опроса, проведённого Аналитическим центром ВЦИОМ, сообщают РИА Новости.

При этом на подарки для близких выделяется примерно 21,6 тысячи рублей, а ещё 24 тысячи рублей россияне готовы потратить на мероприятия для детей, путешествия, походы в театры и рестораны.

Если сравнить с предыдущим годом, то праздничный бюджет в среднем составлял 62,6 тысячи рублей. В 2020 году расходы были значительно ниже и достигали 13 тысяч рублей.

Планы на новогодние и рождественские каникулы у россиян распределились так:

  • 24% собираются провести праздничные дни в гостях;
  • 19% планируют одновременно работать и отдыхать на природе;
  • 17% выберут катание на лыжах, коньках или санках;
  • 15% намерены сходить в театр, на концерт или в кино.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью