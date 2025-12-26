Петербург без сети: как восстановить мобильный интернет без танцев с VPN

В 2025 году в Санкт-Петербурге началось внедрение новой системы фильтрации интернет-трафика в мобильных сетях, это так называемые «белые списки».

Система, которая была введена, известна как «белые списки». Она предполагает разрешение только на посещение определённых сайтов и сервисов, утверждённых регуляторами и самими операторами.

Абоненты заметили, что у них перестали работать привычные сайты и мессенджеры через мобильную связь, хотя при подключении к Wi-Fi доступ к большинству ресурсов сохранялся.

В отличие от прежних методов ограничения доступа, когда блокировались только нежелательные ресурсы, теперь доступными остаются только выбранные заранее площадки.

Для фильтрации трафика используются современные технологии глубокого анализа данных, что позволяет блокировать передачу данных даже через VPN-сервисы, пишет Neva.Today.

Годом ранее такие соединения работали, но теперь технология способна распознать и заблокировать VPN-трафик почти любого типа.

Как отмечают специалисты, DPI (глубокий анализ пакетов данных) не только проверяет адрес сайта, но и оценивает структуру передачи информации.

Если соединение не похоже на разрешённый сервис, оно автоматически блокируется. Например, если подключение походит на работу стороннего VPN, доступ к нему будет недоступен.

В список одобренных ресурсов, как правило, входят государственные порталы, крупные поисковые системы, специализированные приложения для оплаты услуг и базовые мессенджеры (например, сервисы, интегрированные во ВКонтакте).

Однако конкретный перечень немного различается у каждого оператора, так как они могут добавлять партнёрские сервисы и приложения.

Для того чтобы обеспечить доступ к важной информации и услугам в условиях ограниченной мобильной связи, специалисты советуют заранее загружать необходимые файлы, карты и материалы через Wi-Fi.

Для оплаты товаров или услуг лучше использовать мобильные банковские приложения, которые обычно работают даже при строгой фильтрации.

Для переписки рекомендуется временно переключиться на разрешённые мессенджеры внутри российских социальных сетей.

При полном отсутствии мобильного интернета 3G/4G связь часто сохраняется на базовом уровне через сети второго поколения, что позволяет пользоваться голосовой связью и медленной передачей данных.

После изменения режима работы связи рекомендуется использовать «Режим полета» для быстрой перерегистрации в сети, а также отключать автоматическую загрузку изображений и видео в приложениях, чтобы экономить трафик.

В 2025–2026 годах актуальной угрозой становится появление программ, обещающих обход новых ограничений.

Через различные сайты и в социальных сетях активно распространяются вредоносные приложения под видом «суперрешений для доступа к интернету». Установка такого программного обеспечения может привести к потере личных паролей, банковских данных и других конфиденциальных данных.

Ранее власти уже предупреждали жителей Петербурга о рисках временного отключения мобильного интернета в праздничные дни. Меры направлены на обеспечение безопасности и контроля цифрового пространства.

