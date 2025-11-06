До 31 января 2026-го: каток на Конюшенной площади перекроет движение в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади с 11 ноября этого года начнут действовать ограничения для движения транспорта, связанные с открытием ледовой площадки.
Как сообщает 78.ru, ограничение коснётся не только самой площади, но и участка набережной канала Грибоедова между Ново-Конюшенным и Мало-Конюшенным мостами.
Действие запрета распространится на период с полуночи 11 ноября до 23:59 31 января 2026 года.
Также в период до 15 ноября остановка транспорта будет запрещена на отрезке набережной от Ново-Конюшенного моста до Мало-Конюшенного моста и на участке Михайловского проезда — начиная от дома 2, литера А, вдоль набережной канала до самой площади.
В связи с открытием катка городские службы просят водителей учитывать изменения заранее.