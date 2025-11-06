«Газпром Арена» под женским началом: гендиректором стала Виктория Кондратьева

Виктория Кондратьева с сегодняшнего дня руководит стадионом «Газпром Арена» на должности генерального директора. В футбольном клубе «Зенит» отметили, что она обладает значительным опытом в управлении как спортивными сооружениями, так и предприятиями сферы гостеприимства.

Помимо прочего, Кондратьева принимала участие в организации крупных соревнований, включая международные мероприятия.

Представители клуба тепло отозвались о новом руководителе объекта.

«Сине-бело-голубые приветствуют Викторию Кондратьеву и желают успехов в новой должности», — сообщили в клубе.

В футбольном сообществе выразили уверенность, что её опыт окажется полезным для стадиона и команды.

Виктория Кондратьева родилась 17 июня 1971 года в Ленинграде. Она получила образование в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в 1993 году, а затем окончила факультет права Санкт-Петербургского государственного университета в 2001 году.

Ранее стало известно об уходе Владимира Литвинова с поста заместителя директора правления по инфраструктуре «Зенита», где он трудился на протяжении 18 лет. Такой переход знаменует собой этап изменений в структуре управления стадионом.