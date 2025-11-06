Игрушка, которую нельзя тянуть в рот: в «Лабубу» нашли запрещённое вещество

В ряде европейских государств возникла тревожная ситуация, связанная с обнаружением опасных веществ в некоторых детских куклах. Речь идёт о поддельных Лабубу, которые реализуются по значительно более низкой цене по сравнению с фирменными изделиями.
Эти дешёвые варианты становятся всё более востребованными, особенно на волне ажиотажного спроса, сообщает 78.ru.
Шведское химическое агентство в ходе проверки установило, что пять из семи исследованных подделок содержат диэтилгексилфталат, концентрация которого в 250 раз превышает допустимые значения.
Это химическое соединение известно как опасное для репродуктивной системы человека, и уже четверть века его использование в развитых странах строго запрещено.
Употребление ДЭГФ приводит к ухудшению способности к деторождению и может нанести серьёзный вред развивающимся эмбрионам, а также вызвать патологии у новорождённых.
Несмотря на запреты в большинстве государств, в некоторых регионах Азии это вещество продолжает применяться, чтобы сделать пластик мягче и, соответственно, удешевить игрушки. Представитель проверяющего органа Фрида Рамстрём заявила:
«Поразительно, что игрушки для детей содержат вещества, запрещённые более 20 лет назад».
Отчёт исследователей вызвал беспокойство среди родителей и представителей медицины.
С января нынешнего года шведские таможенные службы изъяли из обращения 5300 экземпляров потенциально опасных Лабубу. Куклы производят преимущественно в Китае, где поток подделок резко увеличился вслед за популярностью оригинальных игрушек стоимостью от нескольких до десятков тысяч рублей.
Особую опасность такие изделия формируют для малышей, которые часто берут их в рот. При этом токсичное вещество проникает в организм ребёнка через слизистую.
Молодой возраст делает их незащищёнными перед действием подобных соединений.
Специалисты настоятельно советуют приобретать куклы только у официальных продавцов, исключая покупки через сомнительные сайты и торговые площадки. В преддверии массовых распродаж эксперты просят родителей игнорировать привлекательные скидки и не рисковать здоровьем детей.