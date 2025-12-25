Деньги под ёлку: петербургским курьерам повышают ставки перед праздниками

В преддверии новогодних праздников в Петербурге стало заметно больше вакансий для доставщиков. Сейчас в городе открыто 11,3 тысячи таких предложений.

Этот рост связывают с повышенным спросом на услуги доставки в праздничный сезон, сообщает РБК.

Аналитики платформы для поиска работы подсчитали, что с января по ноябрь 2025 года работодатели Северо-Западного федерального округа разместили свыше 24 тысяч вакансий курьеров. Это на 33% больше, чем за тот же период 2024 года.

Петербург занимает первое место по числу открытых позиций среди других регионов округа.

Кроме Санкт-Петербурга в пятерку регионов-лидеров Северо-Запада по количеству подобных вакансий вошли Ленинградская, Вологодская, Мурманская и Калининградская области.

Медианная зарплата, предлагаемая курьерам в Петербурге, сейчас составляет около 147 тысяч рублей. За год эта сумма выросла примерно на четверть.

Некоторые представители сферы доставки и такси к концу декабря могут рассчитывать на доход до 270 тысяч рублей.

О возможности дополнительного заработка в период новогодних каникул задумались, по собственным словам, 38% жителей города. Сообщения об этом появились в различных соцсетях и местных новостях.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».