Холостой выстрел «Авроры»: чем запомнилось 7 ноября в истории Петербурга

Эти события, разнесенные по столетиям, оставили неизгладимый след в истории города.

День 7 ноября в истории отмечен несколькими знаковыми событиями, каждое из которых оставило свой неповторимый след в развитии страны.

От зарождения морской медицины до кровавых событий революции и строительства монументальных зданий, этот день представляет собой удивительное переплетение прошлого и настоящего.

1715 год: Колыбель морской медицины

7 ноября 1715 года в Санкт-Петербурге начало свою работу первое военно-морское лечебное учреждение — Адмиралтейский госпиталь.

Это было не просто лечебное заведение, но и первая школа по подготовке медицинских кадров для флота.

Спустя 121 год, в 1836 году, госпиталь был переведён в специально построенное здание «противу второй морской казармы» рядом с Калинкиным мостом на Фонтанке, став важным центром развития медицинской науки и практики.

1917 год: Революция, изменившая ход истории

7 ноября 1917 года — дата, навсегда вписанная в историю как день «октябрьского переворота». Под руководством Ленина, Троцкого, Свердлова и других революционеров, это событие стало полной неожиданностью для Временного правительства.

Отряды Красной гвардии и матросы стремительно взяли под контроль ключевые объекты Петрограда.

В 21:00 холостой выстрел крейсера «Аврора» подал сигнал к началу штурма Зимнего дворца, а уже через три часа Временное правительство было арестовано, ознаменовав начало новой эпохи.

1932 год: Рождение «Большого дома»

7 ноября 1932 года на Литейном проспекте распахнуло двери новое здание ГПУ, известное в народе как «Большой дом».

Построенное по проекту архитекторов Н.А. Троцкого, А.А. Оля и А.И. Гагелло, оно стало символом эпохи.

Внутренний коридор между тюрьмой и административным зданием получил мрачные прозвища — «Таиров переулок» и «Мостик вздохов», отражая суровые тюремные правила.

За долгие годы здание успело обрасти множеством народных названий: «Жандармерия», «Девятый угол», «Чёрная сотня», «Литейка», «Белый дом» и, конечно же, «Большой дом».

2013 год: Мозаика прошлого в современном метро

7 ноября 2013 года было торжественно открыто вестибюль станции метро «Спасская». Сама станция была запущена в 2009 году, но без выхода на улицу.

Оформление вестибюля — это настоящее произведение искусства: мозаичные панно, созданные Егором Быстровым и его помощниками, выпускниками Российской академии художеств, изображают сцены из жизни Сенной площади XIX века.

На создание этих панно, потребовавших 2 тонны смальты, ушёл целый год. Примечательно, что на одной из мозаик изображен собор Спаса на Сенной, взорванный в 1961 году, — своеобразный мост между ушедшим прошлым и настоящим.