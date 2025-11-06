Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег

Путешествие в Китай, или Поднебесную, требует тщательной подготовки, особенно когда речь заходит о финансах.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, разъяснила порталу «Городовой» ключевые аспекты, касающиеся валюты и способов оплаты в этой стране.

Главный вывод: основной валютой для расчетов является китайский юань.

«Смотрите, на самом деле здесь все очень просто. Вы едете в Китай с китайской валютой, это китайский юань», — отмечает Ансталь.

Юани можно приобрести в российских банках, выбирая наиболее выгодный курс. Однако, возникает вопрос о целесообразности обмена.

«Вы можете поехать с евро и долларами и, соответственно, там их поменять. Просто здесь нужно понимание того, насколько вам это будет выгоднее», — предостерегает эксперт.

Особую осторожность стоит проявить из-за возможной двойной конвертации.

«Потому что у вас двойная конвертация получается из российского рубля в иностранную валюту доллар и евро, вы меняете это в уе и, соответственно, это уе потом меняете уже в китайский юань».