Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег

Путешествие в Китай, или Поднебесную, требует тщательной подготовки, особенно когда речь заходит о финансах.
Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, разъяснила порталу «Городовой» ключевые аспекты, касающиеся валюты и способов оплаты в этой стране.
Главный вывод: основной валютой для расчетов является китайский юань.
Что брать с собой в Китай?
Юани можно приобрести в российских банках, выбирая наиболее выгодный курс. Однако, возникает вопрос о целесообразности обмена.
«Вы можете поехать с евро и долларами и, соответственно, там их поменять. Просто здесь нужно понимание того, насколько вам это будет выгоднее», — предостерегает эксперт.
Двойная конвертация или прямой обмен: Как выгодно поменять деньги на юани?
Особую осторожность стоит проявить из-за возможной двойной конвертации.
«Потому что у вас двойная конвертация получается из российского рубля в иностранную валюту доллар и евро, вы меняете это в уе и, соответственно, это уе потом меняете уже в китайский юань».
Наталья Ансталь советует внимательно подсчитать, «не теряете ли вы больше, чем вы бы поменяли просто сразу в России рубли на юани».
Финансовые ловушки в Китае
Важный момент, который необходимо учитывать: российскими картами в Китае расплатиться нельзя.
«Российские рубли не принимаются», — категорично заявляет учредитель туроператора.
Исключение могут составить лишь «суперприграничные к нам города», где «возможно, в экспериментальном каком-то порядке» рубли примут.
Однако, в крупных городах и центральных районах Китая, такого точно не будет.
«Можно сразу забыть про обмен на рубли, как бы это сейчас в текущей ситуации не казалось смешным. Они не принимаются».