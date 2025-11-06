Городовой / Общество / Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег
Рубли, доллары, евро: что брать с собой в Китай, чтобы не остаться без денег

Опубликовано: 6 ноября 2025 16:00
деньги
globallookpress/ Juri Zolotarev

Реальность оплаты в китайских мегаполисах.

Путешествие в Китай, или Поднебесную, требует тщательной подготовки, особенно когда речь заходит о финансах.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, разъяснила порталу «Городовой» ключевые аспекты, касающиеся валюты и способов оплаты в этой стране.

Главный вывод: основной валютой для расчетов является китайский юань.

Что брать с собой в Китай?

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм
«Смотрите, на самом деле здесь все очень просто. Вы едете в Китай с китайской валютой, это китайский юань», — отмечает Ансталь.

Юани можно приобрести в российских банках, выбирая наиболее выгодный курс. Однако, возникает вопрос о целесообразности обмена.

«Вы можете поехать с евро и долларами и, соответственно, там их поменять. Просто здесь нужно понимание того, насколько вам это будет выгоднее», — предостерегает эксперт.

Двойная конвертация или прямой обмен: Как выгодно поменять деньги на юани?

Особую осторожность стоит проявить из-за возможной двойной конвертации.

«Потому что у вас двойная конвертация получается из российского рубля в иностранную валюту доллар и евро, вы меняете это в уе и, соответственно, это уе потом меняете уже в китайский юань».

Наталья Ансталь советует внимательно подсчитать, «не теряете ли вы больше, чем вы бы поменяли просто сразу в России рубли на юани».

Финансовые ловушки в Китае

Важный момент, который необходимо учитывать: российскими картами в Китае расплатиться нельзя.

«Российские рубли не принимаются», — категорично заявляет учредитель туроператора.

Исключение могут составить лишь «суперприграничные к нам города», где «возможно, в экспериментальном каком-то порядке» рубли примут.

Однако, в крупных городах и центральных районах Китая, такого точно не будет.

«Можно сразу забыть про обмен на рубли, как бы это сейчас в текущей ситуации не казалось смешным. Они не принимаются».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
